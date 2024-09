Sheinbaum dice que Zedillo ‘representa al viejo régimen’: ‘Poder Judicial no representa intereses de mexicanos’

Claudia Sheinbaum dijo que respeta las opiniones de Ernesto Zedillo, pero no las comparte.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum apuntó que no está de acuerdo con la opinión del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León sobre la reforma al Poder Judicial, luego de que esta fuera oficializada el fin de semana.

En una conferencia este martes 17 de septiembre, Sheinbaum Pardo comentó que el expresidente representa al viejo régimen “de corrupción y privilegios”. Consideró que estaba en su derecho de emitir opiniones, pero que no coincidía con sus dichos.

Ernesto Zedillo dijo que esta reforma va a destruir al sistema judicial “y con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil estado de derecho”. También afirmó que la frustración del presidente al no contar con una Suprema Corte que sea sumisa a su voluntad ha evolucionado hasta convertirse en una venganza.

Ante esto, Sheinbaum consideró que el Poder Judicial como es ahora “no representa los intereses de los mexicanos” y afirmó que hay corrupción y nepotismo.

“Cada quien con su autoridad moral”, dijo la presidenta electa al recordar que la administración de Zedillo “quería privatizar, en 1999, todo el sector eléctrico”.

También consideró que desde la oposición “nuestros adversarios no tienen voceros”, dijo Sheinbaum.

La reforma al Poder Judicial fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Después, fue discutida y aprobada en más de 17 Congresos de estados del país. Luego de esto, ha sido oficializada en el DOF el 16 de septiembre.

Renovación al Poder Judicial arrancará en octubre: Sheinbaum

La presidenta electa de México anunció este martes que la renovación del Poder Judicial comenzará en octubre, una vez que ella asuma su cargo.

“En octubre ya inicia el proceso de renovación del Poder Judicial porque así dice la reforma constitucional, entonces va a venir el proceso y lo que le toque al Ejecutivo hay que acompañarlo porque van a venir convocatorias, el Senado tiene que emitir su primera convocatoria en octubre”, declaró en una conferencia de prensa.

La próxima mandataria negó las versiones que circulan entre columnistas de la prensa nacional y la oposición, que señalan que Sheinbaum en privado no está de acuerdo con la iniciativa que promulgó el domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por la incertidumbre jurídica y económica que conlleva.

“Hay esta idea que él no me permite ser, actuar distinto en la reforma del Poder Judicial, por ejemplo. Porque hay un deseo en nuestros adversarios que haya un rompimiento. Pero no puede haber un rompimiento si venimos construyendo juntos con muchos otros mexicanos y mexicanas este proyecto”, sostuvo.

Con información de EFE.