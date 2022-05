Silvia Pinal se ausenta de obra de teatro por problemas de salud

Después de su regreso este fin de semana al teatro gracias a la obra infantil Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!, la primera actriz Silvia Pinal tuvo que ausentarse del escenario durante la segunda fecha, que tuvo lugar este miércoles, debido a problemas de salud.

Sivia Pinal no da función porque se le bajó la presión

Aproximadamente una hora y media antes de que diera comienzo la función el actor Carlos Ignacio, quien estaba caracterizado como El Lobo Feroz, fue quien comunicó que Pinal no saldría a escena ya que no se sentía bien de la presión y preferían no arriesgarla.

“Gracias por su presencia. Gracias por su espera. Desgraciadamente tenemos un problema atrás. La señora Silvia Pinal no se puede presentar hoy porque debido a toda la emoción que tiene le ha venido un bajón de presión y el doctor le recomienda que no se presente. La función la va a dar la compañera Norma Lazareno”, explicó el histrión.

Carlos Ignacio, quien además es el director de la puesta en escena, agregó que la decisión fue tomada entre los médicos que atendieron a Silvia Pinal y el equipo de la obra de teatro, pues lo que menos querían era arriesgar la salud de la primera actriz, de 90 años; sin embargo, apuntó que la próxima semana ya se iba a reincorporar al elenco para interpretar a la abuelita de la protagonista.

‘Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!’: la nueva obra de teatro con Silvia Pinal

Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita! es una obra de teatro que está planeada para dar funciones todos los domingos durante tres meses en el Nuevo Teatro Silvia Pinal bajo la dirección de Carlos Ignacio y la producción de Iván Cochegrus, quien también le da vida al lobo feroz.

En los últimos dos años, la primera actriz ha presentado diversos problemas de salud, entre los que se encuentran un cuadro de COVID-19 y una fractura de cadera.