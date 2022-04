Gertz buscó encarcelar a Silvia Pinal por enemistad, dice Scherer en denuncia

En su denuncia contra el fiscal Alejandro Gertz, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, relató una serie de casos, incluidos el de la actriz Silvia Pinal, para mostrar al titular de la FGR como un hombre “parcial, vengativo y envenenado” que utiliza la dependencia para litigar asuntos personales.

En la denuncia que se presentó el viernes pasado, y de la cual este diario tiene copia, Scherer describe a Gertz como una persona que pretende infundir miedo en todo aquel que se opone a sus atropellos y que para sus vendettas se vale del poder y recursos públicos que le fueron confiados.

“Hoy los enemigos del titular de la Fiscalía General de la República son el único blanco de la justicia, su justicia. Prueba de ello son las diversas investigaciones (fabricaciones), persecuciones y pesquisas que ha iniciado en contra de su familia política, de científicos, de personajes relacionados con la UDLAP, de mujeres, empresas, empresarios y otras personas que son ajenas a su visión o a sus intereses”, acusó Scherer.

En la imputación, Scherer relató que su desencuentro con el fiscal deriva de un reclamo que le hizo éste por no haber accedido a ser partícipe del delito que hoy denuncia.

“El día 12 del mes de octubre del mismo año (2021)… me reclamó, entre otras cosas, que ‘sólo un favor’ me había pedido y que no ‘le había ayudado’: impedir que su cuñada, la señora Laura Morán, y la hija Alejandra Cuevas obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz, de lo que él las acusa”, explicó Scherer y agregó: “Por ello, al final de esa reunión, terminó desafiante: ‘Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo’”.

Además, Scherer relató otros casos donde Gertz habría utilizado su posición de poder para beneficio personal, como el caso de Gabriel Alarcón, exdueño del periódico El Heraldo de México, y el de la actriz Silvia Pinal. “El mismo ridículo hizo el doctor Alejandro Gertz… 20 años atrás, cuando quiso encarcelar a la actriz Silvia Pinal (entonces de 69 años de edad) por una enemistad”.