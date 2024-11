¿Qué es un colapso de pulmón, problema que sufrió Silvia Pinal?

Silvia Pinal sufrió el colapso de un pulmón, informó Luis Enrique Guzmán en un mensaje leído en el programa de televisión Ventaneando, siendo una de las últimas actualizaciones del estado de salud de la actriz del Cine de oro mexicano.

Se trató de una infección bacteriana en las vías urinarias, lo que ocasionó que Silvia Pinal fuera hospitalizada, sin embargo, al parecer se complicó y ahora presentó problemas en las vías respiratorias.

Sylvia Pasquel, hija de la ‘Diva’, creía que el pasado 27 de noviembre su madre abandonaría el hospital, sin embargo, la productora de Mujer casos de la vida real sigue internada.

Luis Enrique Guzmán informó que un pulmón de Silvia Pinal colapsó. (Foto: Especial El Financiero)

Estado de salud de Silvia Pinal: ¿Qué significa que colapse un pulmón?

Este jueves, familia de Silvia Pinal se reunió en un hospital de la Ciudad de México para estar junto a la actriz en un momento delicado para la dinastía Guzmán-Pinal.

Existen rumores acerca de que a la famosa le fue retirado el oxígeno del respirador artificial, no obstante, fue Luis Enrique Guzmán quien mandó un mensaje a Ventaneando.

“Sí, mi mamá está delicada y si se le colapsó un pulmón, pero ahora está muy tranquila con sedación. Estamos esperando a ver qué pasa”, leyeron los conductores del programa de Pati Chapoy, pero, ¿qué es el colapso de un pulmón?

Silvia Pinal ha presentado problemas de salud. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

El padecimiento médico se origina cuando entra aire en el espacio pleural, es decir, entre el pulmón y la ‘pared’ del pecho, explicó Medline Plus.

Si le colapso es total, entonces se le denomina neumotórax y según el mismo sitio citado anteriormente causa lo siguiente: “Ocurre cuando el aire escapa del pulmón, luego llena el espacio por fuera del pulmón, entre este y la pared torácica. Esta acumulación de aire ejerce presión sobre el órgano, impidiéndole expandirse tanto como lo hace normalmente cuando se inspira”.

La causa del problema de salud de Silvia Pinal se origina por una lesión en cualquiera de los dos pulmones o por enfermedades, siendo la más común el EPOC, asma y la tuberculosis. Los síntomas son:

Dolor torácico agudo.

Dolor de hombro que empeora con la respiración profunda.

Dificultad para respirar.

Mareo.

Desvanecimiento.

Taquicardia.

Obstrucción respiratoria.

El colapso de un pulmón genera dolor al respirar. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Silvia Pinal habla de la muerte: ‘No me asusta’

El pasado 12 de septiembre, de acuerdo con Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, la actriz del cine de oro mexicano cumplió 94 años, quitando así cualquier duda respecto a su edad.

En la celebración de su natalicio, Silvia Pinal habló de la muerte donde dijo que no le tenía miedo, esto compartió ante los medios de comunicación: “A mí no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da a ella la gana y por eso no me meto”.