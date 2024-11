Familiares de Silvia Pinal se reúnen en hospital donde está internada: ¿Qué sabemos de su estado de salud?

El estado de salud de Silvia Pinal, una de las divas de la época de oro del cine mexicano, continúa generando preocupación, debido a que la actriz sigue internada en el hospital, donde ha pasado los últimos cinco días.

Silvia Pinal fue hospitalizada a causa de una infección en las vías urinarias; sin embargo, Sylvia Pasquel, hija de la conductora de Mujer, casos de la vida real, había compartido que su mamá se encontraba estable en días pasados.

Silvia Pinal ha presentado problemas de salud a lo largo de los últimos años, ya que se ha enfermado de COVID-19, tos, influenza y padeció de escaras. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

La también hermana de Alejandra Guzmán incluso aseguró que la famosa dejaría el hospital este 27 de noviembre, lo que no sucedió, ya que Silvia Pinal sigue internada e incluso se reportó la llegada de sus familiares a las instalaciones de la clínica.

¿Quiénes fueron al hospital donde se encuentra Silvia Pinal?

Diversos medios de comunicación lograron captar el momento en el que Stephanie Salas arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde le preguntaron qué sabía sobre el estado de salud de Silvia Pinal.

A pesar de ello, la actriz e hija de Sylvia Pasquel únicamente se limitó a decir que su abuela continúa en el hospital e indicó: “Me han dicho que me aman”, sin hablar más al respecto, según dejan ver algunas imágenes del programa de televisión Hoy.

En otras tomas se aprecia la llegada de Stephanie Salas al hospital donde se encuentra Silvia Pinal en compañía del actor Humberto Zurita, quienes ingresaron a bordo de una camioneta.

En días anteriores se informó que la primera actriz se estaba recuperando favorablemente, sin embargo, no fue dada de alta este 27 de noviembre como estaba planeado. (Foto: Instagram @restaurante_elmayor)

El programa de televisión Sale el Sol también aseguró que entre los familiares de Silvia Pinal que la están acompañando en el hospital se encuentran Sylvia Pasquel y su hermano Luis Enrique Guzmán.

Además, las cámaras de este medio lograron captar la salida de Alejandra Guzmán del hospital durante la noche; en días anteriores la cantante no había estado presente debido a que también enfermó.

“Ale, afortunadamente no tiene influenza, pero sí tiene un cuadro de sinusitis, entonces ahorita no, no por su salud y por la salud de mi mamá, no (ha venido al hospital)”, compartió Sylvia Pasquel en un encuentro con los medios de comunicación el 26 de noviembre.

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal tras ser internada?

Sylvia Pasquel había estado compartiendo cómo se encuentra Silvia Pinal; sin embargo, luego de que la actriz de Viridiana, película de Luis Buñuel, no fue dada de alta este miércoles, la familia se ha mantenido completamente hermética sobre el tema.

Por este motivo, se desconoce cuál es el estado de salud actual de la famosa o los motivos por los cuales sigue internada, ya que en días anteriores la actriz de Siempre reinas había asegurado que su mamá se encontraba mejor.

Silvia Pinal fue internada a causa de una infección en las vías urinarias: “Simplemente venimos y la trajimos para que se le diera la atención a su infección de las vías urinarias, que es lógico, tiene una sonda desde hace tiempo, es normal”, comentó Pasquel el 23 de noviembre.

Silvia Pinal fue internada el pasado 22 de noviembre a causa de una infección en las vías urinarias, por lo que tuvo que permanecer en el hospita. (Foto: Especial El Financiero)

Un día después, la protagonista de la telenovela mexicana Amarte es mi pecado compartió que a Silvia Pinal le fue detectada otra bacteria, por lo que permanecería internada más tiempo por recomendación médica.

“El antibiótico es de amplio espectro para que ataque todas las infecciones, la del pulmón y las vías urinarias. Entonces, con esa nueva bacteria, lo que se decidió es que mejor nos vamos a quedar un día más”, dijo en su momento.

Posteriormente, la primogénita de Silvia Pinal mencionó que su mamá dejaría el hospital, ya que se encontraba mejor y no se habían hallado nuevas bacterias en un cultivo que le realizaron.

Silvia Pinal ya había estado hospitalizada en marzo de este año, luego de presentar problemas de salud, ¿qué le pasó en esta ocasión? (Foto: Cuartoscuro)

“Está respirando muchísimo más sin el apoyo del oxígeno, ya sale mañana con las recomendaciones del médico, que esté la persona que le va a curar sus llagas, va a estar al pendiente de ella todos los días cuidando el catéter (...) todo muy bien”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación el 26 de noviembre.

Por ahora se desconoce qué sucedió con Silvia Pinal y cuándo podría salir nuevamente del hospital, ya que sus seres queridos han hecho énfasis en que ella saldrá hasta que esté completamente recuperada. Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en la que la famosa tiene complicaciones de salud.

Entre los problemas a los que se ha enfrentado en los últimos años se encuentran un contagio de COVID-19, un cuadro de tos, influenza, neumonía y, en febrero de este año, también fue hospitalizada a causa de una llaga en su espalda.