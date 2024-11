Muere Mayra Milaszenko, mamá de Erik Rubín: ‘No me pararé al lado de tus cenizas a llorar'

Mayra Milaszenko, madre del cantante Erik Rubín, falleció a los 73 años, según confirmó este lunes el cantante.

El músico de Timbiriche le dedicó a su mamá un mensaje de despedida en Instagram, acompañado de varias fotografías juntos:

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana,

Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto“.

Además del poema, la expareja de Andrea Legarreta agregó una esquela que decía “Sin duda viviste intensamente. Nuestra querida Myra, ahora el descanso te acompaña, te despedimos con mucho amor. Tu hijo Erik Rubín Milaszenko, familia y amigos les compartimos este adiós”.

Erik Rubin infirmó la muerte de su madre Joannine Myra Milaszenko. (Foto: Instagram @erikrubinoficial)

¿Qué le pasó a Mayra Milanszenko?

La madre del músico había vivido una complicada situación de salud: a mediados de octubre le extirparon uno de sus pulmones.

“Fue una cirugía extremadamente delicada y peligrosa, le quitaron un pulmón, tenía un tumor muy grande que hace muy poco se dieron cuenta que lo tenía”, dijo la conductora Andrea Legarreta durante la alfombra roja de Jesucristo Superesrella.

La presentadora había dicho que la mamá de su expareja había estado intubada y en terapia intensiva, con un pronóstico favorable tras despertar antes de lo esperado: “La verdad estoy muy orgullosa de ella y estoy segura de que le va a ir muy bien”.

