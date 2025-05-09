¿Quieres ir al Mundial 2026 en EU? Estos son los requisitos que te van a pedir en la Embajada

¡Renueva tu visa con anticipación!”: así pide el gobierno estadounidense a los asistentes al Mundial 2026. (Foto: EFE)

Estados Unidos, México y Canadá se alistan para el Mundial de 2026 con remodelaciones en estadios, en el transporte público y hasta trámites para poder ingresar a los países que piden visa o algún otro documento.

Este es el caso de Estados Unidos, que será sede de varios partidos del Mundial de Futbol el próximo año, pues a través de las instancias oficiales ha pedido a los asistentes que saquen su visa.

¿Qué requisitos necesitas para obtener tu visa de EU?

“¿Planeas asistir a algún partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los Estados Unidos? ¡Renueva tu visa con anticipación!”: así pide el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, a los aficionados que soliciten el documento.

El primer paso es llenar la forma DS-160, en la cual la persona interesada deberá brindar toda su información personal para que el gobierno acepte su solicitud para una visa de turista, conocida como B1 y B2.

La forma DS-160 se llena en la siguiente página https://ceac.state.gov/genniv/

Recordó a los asistentes al mundial que para solicitudes de primera vez, los tiempos de espera son prolongados, por lo que deben tenerlo en cuenta y hacer la petición con tiempo.

El paso dos es ingresar a esta página https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv y crear una cuenta. Aquí es importante guardar bien el nombre de usuario y contraseña, así como el correo que registres, ya que te servirá más adelante para dar seguimiento y revisar el estatus de tu trámite.

Las personas interesadas deberán también de hacer un pago para obtener la visa en alguna sucursal bancaria. El costo de la visa será mostrada luego de que haya llenado correctamente sus datos.

Luego de realizar el pago, deberá ingresar de nuevo a su cuenta y agendar su cita dependiendo de las fechas disponibles en el calendario de la embajada.

Debes tomar en cuenta que si tu visa está dentro de los 12 meses de haber expirado, eres candidato a exentar la entrevista, por lo que solo agendarás cita para el Centro de Atención a Solicitantes (CAS).

Sin embargo, si el área consular puede decidir agendarte una cita para entrevista si lo considera necesario.

Si es solicitud de primera vez, agendarás dos citas, una para entrevista y otra en el CAS.

¿Hay algún cambio en la solicitud de la visa?

El gobierno de Estados Unidos informó que a partir del 1 de mayo de 2025, todos los solicitantes de visado deben acudir con un formulario de solicitud de visado DS-160 con un número de confirmación/código de barras (que comience con AA) que coincida con el utilizado para programar la entrevista en línea.

“Si su entrevista está programada dentro de dos días hábiles y el número de confirmación/código de barras en su formulario DS-160 no coincide con su perfil, deberá programar una nueva entrevista para continuar con su solicitud de visado”, informó.

Además, si la persona interesada acude a la entrevista y el código de barras DS-160 no coincide con su perfil, no se le permitirá participar en la entrevista.

“Los solicitantes cuya tarifa de solicitud haya vencido (es decir, se haya pagado hace más de 365 días) y que no hayan actualizado su código de barras antes de la entrevista deberán pagar la tarifa nuevamente”, asevera.