¿Sacarás la visa por primera vez? Esto es lo que debes saber

Si eres mexicano y deseas viajar a Estados Unidos, además de pasaporte, una buena planificación y estar vacunado contra el COVID, necesitarás obtener tu visa.

La visa es un documento que hace legal tu entrada o estadía en un país del que no eres ciudadano o que no cuenta con libre tránsito, este permiso le muestra al país -en este caso EU- que ya has sido examinado y “aprobado”.

Este documento se obtiene en la embajada de Estados Unidos en México ubicada en la CDMX o en alguno de los nueve consulados distribuidos por toda la República Mexicana.

No obstante, no es tan fácil como acudir a un consulado.

Paso a paso para solicitar tu visa

♦ El primer paso para solicitar la visa estadounidense es llenar el formato DS-160.

Se trata de un formulario electrónico en el que tendrás que ingresar tus datos personales, así como detalles del viaje a realizar, como el sitio donde te alojarás durante tu estancia y el tiempo que planeas quedarte en EU.

♦ El siguiente paso es agendar realizar un pago por la solicitud de visa.

Para realizar dicho pago, necesitas una ficha de pago la cual se obtiene después de registrarte en el Sistema de Citas e Información de Visas del departamento de Estado de los Estados Unidos.

♦ El tercer paso es agendar una cita en la embajada o uno de los consulados.

Los solicitantes deben esperar un tiempo largo de espera para ser entrevistados por agentes estadounidenses y definir si pueden o no obtener una visa.

Si quieres consultar por tu cuenta las fechas disponibles para agendar tu entrevista, te recomendamos visitar el siguiente sitio:

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html

♦ Por último, deberás presentarte a la cita para entrevista en la Sección Consular.

Se recomienda a los solicitantes no hacer reservaciones para viajar hasta recibir su pasaporte y su visa.