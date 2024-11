Silvia Pinal y Enrique Guzmán: Del divorcio a una emotiva despedida en el hospital

“Quiero ver si es verdad que amor nunca existió”: Silvia Pinal y Enrique Guzmán compartieron su vida por poco más de 9 años en un romance que inició bajo la polémica porque entre los dos hay una diferencia de 10 años.

La pareja tuvo dos hijos: Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, quienes nacieron en 1968 y en 1970, respectivamente, sin embargo, tras casi una década, se divorciaron.

Enrique Guzmán tuvo dos hijos con Silvia Pinal: Alejandra y Luis Enrique. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

¿Cómo conoció Enrique Guzmán a Silvia Pinal?

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se conocieron antes de la participación del intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ en el programa de TV Los especiales de Silvia.

“Inmediatamente, hicimos clic y ‘por debajo de la mesa’, como dice la canción, empezó a tocarme la pierna. Yo decía ‘bueno, este va muy rápido’ pero como era simpatiquísimo, me encantó”, contó la actriz en su libro Esta soy yo: Silvia Pinal.

“En Acapulco formalizamos nuestro compromiso. ¡Escándalo total! (...) Nos criticaron hasta que se cansaron, pero como ya sabrás, no hicimos caso a nadie”, dijo la también política en su obra autobiográfica.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se casaron en 1967 y tuvieron dos hijos. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

¿Cuándo se casaron Silvia Pinal y Enrique Guzmán?

En 1967 la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación amorosa y se casaron en Morelos, un año antes del nacimiento de Alejandra Guzmán.

En el mismo libro, la mamá de Viridiana Alatriste, detalló los primeros años al lado del cantante de rock & roll: “Ya viviendo juntos y enamorada, empezaron las adaptaciones. Había cosas que me resultaban muy infantiles, como correr cochecitos o volar aviones a control remoto (…) fui feliz una temporada porque era muy simpático, agradable, fiestero”.

Silvia Pinal Silvia Pinal y Enrique Guzmán tuvieron un programa juntos. (Foto: Instagram / @silvia.pinal.h).

¿Por qué se divorciaron Enrique Guzmán y Silvia Pinal?

La actriz Silvia Pinal contó que poco antes de finalizar su relación con Enrique Guzmán, lo sorprendió siéndole infiel en un camerino en un teatro de la Ciudad de México.

“Un día sin previo aviso me presenté al teatro y abrí la puerta del camerino. Los encontré sentados, muy juntos, tomados de la mano. Y aquel, muy cínico, se levantó y enojado, me dijo ‘¿Qué quieres?’, le respondí ‘Vine a verte porque…’ No me dejo terminar y me sacó de ahí”, escribió la mamá de Sylvia Pasquel.

Sin embargo, no solo fueron las infidelidades, también hubo agresiones y violencia física del intérprete ‘El rock de la cárcel’, así lo narró la actriz del cine de oro mexicano.

“Al principio era esporádico, y nunca imaginé que tuviera la magnitud que después alcanzó (...) se convirtió en un hombre violento. Primero, verbalmente. Los celos seguían aumentando, las discusiones verbales eran cada vez más violentas y, sin saber cómo, llegó el primer golpe. Violencia física. Primero un empujón, un jalón, luego un manazo; la primera bofetada, la primera golpiza”, explicó la actriz Silvia Pinal en su obra autobiográfica.

La versión de Enrique Guzmán acerca del casamiento es diferente, así lo dijo con Matilde Obregón: “Los hijos son un logro mío, Silvia no quería tener a Alejandra ni a Luis Enrique”, el compositor agregó que se casaron por el embarazo de su hija, quien nació en 1968: “Ella estaba esperando a Alejandra, no quería tenerla y le dije ‘me caso contigo con esa condición y además quiero al hombrecito”.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se divorciaron por infidelidades y agresiones. (Foto: Instagram / @silvia.pinal.h).

Enrique Guzmán acude al hospital previo a la muerte de Silvia Pinal

Enrique Guzmán visitó a Silvia Pinal en el hospital este 28 de noviembre, momento antes de su fallecimiento. Al salir dedicó algunas palabras a su exesposa.

“A ella le gusta tanto la vida que no se quiere ir. Estamos todos junto a un lado de ella, ella sobreviviendo, rodeada de mucho cariño, con muchas ganas de vivir, le veo unas enormes ganas de no perder la vida. Estuve con ella, recibe cuidados paliativos, desgraciadamente es todo lo que se puede hacer”, contó en exclusiva para Foro TV.