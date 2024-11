Los esposos de Silvia Pinal: ¿Con quiénes estuvo casada la ‘Diva’ del cine mexicano?

Silvia Pinal murió a los 94 años luego de una semana de ser hospitalizada por una infección bacteriana en las vías urinarias, según lo dicho por su hija Sylvia Pasquel.

Enrique Guzmán visitó a Silvia Pinal en el hospital donde acudió junto a sus hijos Luis Enrique y Alejandra Guzmán para estar junto a la ‘Diva’ del cine de oro mexicano.

El intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ fue uno de los cuatro esposos de la protagonista de El ángel exterminador en su vida, ¿quiénes fueron los demás?

Silvia Pinal murió a los 94 años. (Foto: Cuartoscuro.com / Instagram @silvia.pinal.h).

Rafael Banquells, primer esposo de Silvia Pinal

Rafael Banquells, actor y director, fue la primera pareja sentimental de la actriz, ella era menor de edad cuando contrajeron matrimonio en 1947. Él tenía 35 años y era su segunda unión matrimonial.

En 1949 nació Sylvia Pasquel, primera hija de Silvia Pinal, sin embargo, ellos se divorciaron en 1952, cuando la productora de Mujer casos de la vida real le pidió la separación.

“Era yo una actriz en ciernes y a Rafa le empezó a ir muy mal al pobrecito, no tenía trabajo y no encontraba. Yo tampoco tenía empleo, tuve que empeñar cosas (...) Le dije que había pensado en el divorcio. Se le puso la cara blanca, estaba furioso. Después le agarré un miedo y pensé ‘madres, nos va a matar’”, dijo la ‘Diva’ en una entrevista para El minuto que cambió mi destino en 2019.

Sylvia Pasquel es la primogénita de Silvia Pinal. (Foto: Cuartoscuro/ Facebook Sylvia Pasquel Oficial)

¿Cómo fue la historia de amor de Gustavo Alatriste y Silvia Pinal?

Tuvieron que pasar casi 10 años hasta el segundo matrimonio de la mamá de Alejandra Guzmán, el cual fue con Gustavo Alatriste.

En 1961 se unieron matrimonialmente y fruto de su relación nació su segunda hija llamada Viridiana Alatriste, sin embargo, ella murió en un accidente cuando tenía 19 años.

“Era justo lo que yo esperaba, lo que me gustaba y lo que ansiaba por encontrar. Era simpático, de buena edad, tenía dinero y éxito, se enamoró de mí como un loco, todo eso me gustaba, yo también me enamoré. Nos casamos y fuimos felices por muchos años”, dijo en la misma entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Viridiana Alatriste era hija de Silvia y Gustavo. (Foto: Especial / Instagram @sylviapasqueloficial / Cuartoscuro).

¿Cómo fue la historia de amor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán?

Silvia Pinal y Enrique Guzmán tuvieron una historia de amor retratada en el libro Esta soy yo, Silvia Pinal, donde la actriz contó el momento cuando conoció al cantante: “Inmediatamente, hicimos clic y ‘por debajo de la mesa’, como dice la canción, empezó a tocarme la pierna. Yo decía ‘bueno, este va muy rápido’ pero como era simpatiquísimo, me encantó”, escribió en la obra autobiográfica.

En 1967 se casaron, compromiso que formalizaron en Acapulco, esto a pesar de las críticas recibidas por la diferencia de edad entre ellos (cerca de 10 años).

“En Acapulco formalizamos nuestro compromiso. ¡Escándalo total! (...) Nos criticaron hasta que se cansaron, pero como ya sabrás, no hicimos caso a nadie. A casarse. Tuvimos que hacerlo en Cuautla porque estaba muy reciente lo de mi divorcio. ¿Y qué crees? Enrique también vivió en mi casa”. Fruto de su romance fueron Alejandra Guzmán y Luis Enrique.

En 1976 se divorciaron tras episodios de violencia y agresiones, así lo contó la primera actriz en el mismo libro mencionado anteriormente. “Los celos seguían aumentando, las discusiones verbales eran cada vez más violentas y, sin saber cómo, llegó el primer golpe. Violencia física. Primero un empujón, un jalón, luego un manazo; la primera bofetada, la primera golpiza”.

Enrique Guzmán tuvo dos hijos con Silvia Pinal: Alejandra y Luis Enrique. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Tulio Hernández, el último amor de Silvia Pinal

El último esposo de la actriz Silvia Pinal fue Tulio Hernández, un político mexicano dedicado a la Cámara de Senadores y perteneciente al PRI.

De acuerdo con la revista Quien, ellos contrajeron nupcias en 1982, matrimonio que duró más de una década, con él ya no tuvo ningún hijo, pero durante su historia incursionó en la política, la pareja se divorció en 1995.

Silvia Pinal tuvo como último esposo a Tulio Hernández. (Foto: Especial) (Especial)