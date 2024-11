¿Qué le pasó a Silvia Pinal, actriz que murió a los 94 años? Esto sabemos

El cine mexicano dice ‘adiós‘ a su’Última Diva’: Silvia Pinal murió a los 94 años, luego de padecer varios problemas de salud y hospitalizaciones en los últimos años.

El fallecimiento de Silvia Pinal fue confirmado por la ANDA esta tarde en X: "La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Silvia Pinal. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y a toda la comunidad artística y publico en general que sufre hoy de esta gran pérdida. Que en Paz Descanse".

Desde la noche de este miércoles la familia Pinal se reunió en el hospital Médica Sur (CDMX), donde había estado internada desde el pasado 21 de noviembre.

Silvia Pinal tuvo varias hospitalizaciones en los últimos años. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué estaba hospitalizada Silvia Pinal?

Silvia Pinal fue hospitalizada el pasado 21 de noviembre debido a una infección en las vías urinarias, de la cual se estaba recuperando favorablemente.

No obstante, su hija Sylvia Pasquel informó que había contraído una nueva bacteria:

"Nos vamos a quedar un día más. Se le va a dar un antibiótico nuevo y nosotros no tenemos en la casa estos aparatos tan sofisticados como para estarla monitoreando y estar revisando situaciones... Hemos estado platicando con ella, enseñándole fotos, riéndose, está bien, pero no la vamos a sacar hasta que no esté en perfecto estado de salud", dijo a medios de comunicación.

Estaba previsto que Pinal fuera dada de alta este miércoles, lo cual no pasó.

Tras el silencio de su familia sobre su estado de salud, esta mañana su hijo Luis Enrique Guzmpan envió un mensaje a Ventaneando, donde confirmó las sospechas de su gravedad:

“Sí, mi mamá está delicada y sí se le colapsó un pulmón, pero ahora está muy tranquila con sedación. Estamos esperando a ver qué pasa”.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán estuvieron casados y tuvieron un turbulento divorcio. (Foto: Instagram / @silvia.pinal.h).

De acuerdo con Mayo Clinic, un neumotórax es un colapso pulmonar ocurre cuando “el aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y causa el colapso".

De acuerdo con dicho sitio de salud, este padecimiento es “potencialmente mortal”.

El músico Enrique Guzmán visitó a su exesposa Silvia Pinal esta tarde en el hospital e informó que estaba recibiendo cuidados paliativos porque era “todo lo que se puede hacer”:

“A ella le gusta tanto la vida que no se quiere ir. Estamos todos junto a un lado de ella, ella sobreviviendo, rodeada de mucho cariño, con muchas ganas de vivir, le veo unas enormes ganas de no perder la vida“.

Los problemas de salud en los últimos años

Desde 2020, la ‘Última Diva' tuvo varias hospitalizaciones, en especial por problemas respiratorios: