Raúl Araiza aclara por qué felicitó a Erik Rubín tras la muerte de su madre: ‘Celebré la vida que tuvo’

A pocos días de la muerte de Myra Milanszenko, mamá de Erik Rubín , diversas figuras de la farándula expresaron sus condolencias. Sin embargo, un mensaje de Raúl Araiza desató la polémica.

El conductor del programa Hoy fue criticado por publicar un mensaje en el que felicita a Erik Rubín por la vida de su madre. Esa publicación generó confusión, críticas y reacciones negativas.

La publicación que generó controversia fue: “Ayer muchos que lo queremos (a Erik Rubín) lo estuvimos felicitando en cuanto a la vida de su mami, dándole el pésame y pues sí, es una pérdida muy grande”.

Myra Milaszenko, mamá de Erik Rubín, murió a los 73 años. (Foto: Instagram @andrealegarreta)

¿Qué dijo Raúl Araiza sobre su comentario a Erik Rubín?

Raúl Araiza aclaró que previo a la publicación del mensaje, él había sostenido una llamada con Erik Rubín. En ese contexto, aclaró su mensaje: “Erik publicó algo muy hermoso sobre su madre, celebrando su vida. Yo ya había hablado con él y lo felicité por la maravillosa vida que llevó su mamá. Entonces, ¿cuál es el error?”, explicó el conductor.

Señaló que no le afectan las críticas por su comentario. “Cometo muchos errores, pero este no lo fue. Es algo entre nosotros. Mi mensaje fue privado y no voy a engancharme con lo que digan en redes. Ni siquiera lo reviso”, afirmó.

El actor y conductor de Hoy compartió que valora la celebración de la vida como una forma de honrar a los seres queridos.

“Cuando murió mi padre, celebré la vida que tuvo, lo que dejó como legado. Así será con mi madre y me gustaría que hagan lo mismo conmigo. Quien quiera, que se dé golpes de pecho; yo no lo haré”, expresó.

¿Cómo es la relación de Araiza y Erik Rubín?

Araiza aseguró que mantiene una estrecha amistad con Erik y que el apoyo entre ellos va más allá de los malentendidos.

“Nos escribimos. Lo quiero mucho. Perder a una madre es durísimo porque representa el amor más incondicional, pero entre nosotros hay códigos, somos amigos, y esto quedó entre él y yo”, concluyó.

Raúl Araiza rechazó dar detalles del funeral de Myra Milanszenko, madre de Erik Rubín . Indicó que esa información podría compartirla Andrea Legarreta , quien mantiene una relación cercana con el cantante.

“Es un tema muy personal. Erik siempre ha sido un gran hijo, pero no tengo detalles porque él estaba de promoción. Ya hablaron con Andy, ella puede decirles más”, mencionó el conductor.

La mamá de Erik Rubin falleció tras enfrentar graves problemas de salud hace unas semanas. (Fotos: Instagram @erikrubinoficial)

¿Qué le pasó a Myra Milanszenko?

Myra Milanszenko fue hospitalizada en el Instituto Cardiovascular de Puebla en octubre pasado. La hospitalización se debió a un tumor pulmonar. Aunque inicialmente el diagnóstico fue favorable, la madre de Erik Rubín falleció un mes después.

Durante su hospitalización, la familia del cantante solicitó donadores de sangre para apoyar su recuperación.