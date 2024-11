El ‘misterioso’ testamento de Silvia Pinal: Esto han dicho sus hijas

Silvia Pinal murió este 28 de noviembre tras ser hospitalizada a consecuencia de una infección bacteriana, padecimiento confirmado por la actriz Sylvia Pasquel, quien también habló del testamento de la primera actriz.

La productora de Mujer casos de la vida real fue internada por un problema en las vías urinarias que se complicó y aunque su familia creía que iba a ser dada de alta, se quedó más días y sin una fecha probable de su salida, pero a una semana de su ingreso, falleció, informó la ANDA.

Uno de los últimos reportes acerca de la salud de la ‘Diva’, fue de Luis Enrique Guzmán, quien habló de Silvia Pinal, él dijo que su mamá sufrió el colapsó de un pulmón, ante un pronóstico reservado, podemos preguntarnos, ¿Ella dejó un testamento?

Silvia Pinal sí dejó un testamento. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, dio una entrevista a medios de comunicación el pasado 26 de noviembre, donde informó que su madre dejaría el hospital porque estaba estable y en esa plática habló de la herencia ante una pregunta relacionada con su nieta Frida Sofía y los rumores de estar presente en el documento legal.

“Les pido que nos crean a nosotros como familia. El testamento se abrirá cuando corresponda. Nadie sabe nada al respecto, ni nos importa ni nos preocupa el testamento en este momento. Nada sabemos hasta que no se lea, claro que a mí me gustaría que las cosas estuvieran bien en todos sentidos, pero ya no depende de mí. Depende de la personalidad, de la educación, de las vivencias, del corazón de cada persona para mi mamá”, continuó Pasquel.

“Mi mamá en su momento tomó su decisión, no me afecta quién aparece ahí o no. Yo no quiero ni un peso, imagínense que a mi edad esté esperando dinero”, finalizó la hermana de Alejandra Guzmán.

Sylvia Pasquel Silvia Pinal Aunque el estado de salud de Silvia Pinal generó preocupación, la primera actriz se encuentra recuperándose favorablemente. (Foto: Cuartoscuro/ Facebook Sylvia Pasquel Oficial)

¿El cuadro pintado por Diego Rivera que tiene Silvia Pinal puede ser vendido?

No obstante, la actriz Silvia Pinal tiene un cuadro pintado por Diego Rivera, el cual no puede salir de territorio mexicano, pero sí se puede heredar.

“Sí se puede heredar, está dentro de un fideicomiso, solo que no se puede vender a ningún museo ni puede salir de México. No sé por qué se preocupan tanto por lo material. Lo primero será bajarlo, el marco es pesadísimo”, contó Pasquel.

Alejandra Guzmán contó con Pati Chapoy que le gustaría heredar el cuadro: “El cuadro es lo único que quiero que me herede, pero ya vi que hay muchos pájaros en el alambre, dicen que no me lo puede heredar porque tiene que entrar al museo de Diego Rivera, lo que no entiendo es que si se lo regaló a mi mamá, ¿por qué le sigue perteneciendo a Diego? Si me lo deja a mí, pues todo bien”, relató la hija de Silvia Pinal.