¿Alejandra Guzmán se reconcilió con Frida Sofía tras muerte de Silvia Pinal? Esto sabemos

“Murió rodeada de su familia”: Dijo Alejandra Guzmán, previo a la muerte de Silvia Pinal a los 94 años el pasado 28 de noviembre, pero ¿dónde estaba Frida Sofía?

Frida es la única hija de la intérprete de ‘Día de suerte’ y por ende es nieta de la ‘Diva’ del cine mexicano, sin embargo, ella está distanciada de ellos por una polémica relacionada con el cantante Enrique Guzmán, expareja de Silvia Pinal.

Frida Sofía denunció públicamente los presuntos abusos cometidos por Enrique Guzmán en su contra. (Foto: Instagram @ifridag)

Frida Sofía se despide de Silvia Pinal

Tras la muerte de Silvia Pinal, Frida Sofía marcó a la familia para poder dedicarle unas palabras a su abuelita mientras estaba internada en el hospital.

“A mí me gustaría que Alejandra Guzmán lo explicara, efectivamente, si hubo un acercamiento y espero que en estas horas logren cimentar esta unidad. Creo que la reconciliación la logró Silvia Pinal y nadie más, unió a toda la familia. Esa fue su mayor satisfacción”, declaró Iván Cochegrus, productor de teatro, ante los medios de comunicación este 29 de noviembre.

Sumado a esta información está la dicha por Rosario Murrieta en el foro de Ventaneando este viernes, la conductora mencionó lo siguiente: “Hay un pedacito donde Alejandra habla de Frida Sofía y dice ‘claro, es sangre de mi sangre, cómo no nos vamos a reconciliar’, sabemos que pudieron acercarle el teléfono para que le susurrara unas palabras y le expresara su cariño”.

Frida Sofía se despidió de Silvia Pinal vía remota. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Frida Sofía tras la muerte de Silvia Pinal?

La hija de Alejandra Guzmán publicó un mensaje en su perfil de Instagram donde se despidió de la actriz Silvia Pinal.

“Hoy me doy cuenta de la fragilidad de la vida, hoy más que nunca le agradezco al universo y a Dios por toda la abundancia que tengo, momentos que valen mucho y no tiene precio. Fue el gran regalo de despedirme de mi abuelita, poderle susurrar al oído que la amo, estoy eternamente agradecida”, dijo en el video.

“Así es y así fue, eso es lo más bonito dentro de la desgracia. (...) Te espera tu hija en el cielo, abuelita”, finalizó Frida Sofía.

¿Por qué se distanció Alejandra Guzmán de Frida Sofía?

Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, concedió una entrevista a Pati Chapoy en 2023, donde aseguró que la distancia con su hija no fue por las acusaciones de Frida a Enrique Guzmán por presunto abuso sexual, en cambio, tuvieron diferencias en temas económicos.

“Debo dejar que madure, tenga su desarrollo, su fondo (...) empezó la separación cuando le quité el dinero, no le gustó ya no tener esa mensualidad, le regalé un coche, un departamento, le di todo lo que yo no recibí. Siempre estoy dispuesta a esa esperanza de volverla a ver, abrazarla y platicar muchas cosas, el tiempo ayuda a sanar las heridas, mucha gente manipuló esta situación”, detalló ‘La Guzmán’.

La versión de Frida Sofía es que fue a raíz de los señalamientos contra el intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’: “Traición, mentiras, de mi tío, de mi abuelo, por eso los mandé a la fregada, Enrique fue abusivo, asqueroso, me daba miedo, me hizo cosas feas (...) me manoseó desde los 5 años”, declaró la joven a Gustavo Adolfo Infante en 2021.