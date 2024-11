Silvia Pinal tendrá un homenaje en Bellas Artes tras su muerte: ¿Cuándo y a qué hora será?

Silvia Pinal, la actriz de la época de oro del cine mexicano, murió a los 94 años de edad, luego de permanecer cerca de una semana internada en el hospital a causa de una infección; tras su fallecimiento, la conductora de Mujer, casos de la vida real ha dejado un gran legado en el entretenimiento.

Esto se debe a que la actriz de Viridiana, una cinta de Luis Buñuel, tuvo una trayectoria de más de 70 años e incluso es considerada como la “última diva del cine mexicano", por lo que luego de la muerte de Silvia Pinal, se confirmó que se realizará un homenaje a la famosa en el palacio de Bellas Artes.

¿Cuándo y a qué hora será el homenaje luctuoso a Silvia Pinal en Bellas Artes?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó mediante un comunicado compartido en redes sociales que tanto los familiares de Silvia Pinal como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) llegaron al acuerdo de honrar la vida y obra de la primera actriz.

Es por este motivo que se llevará a cabo el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes este sábado, 30 de noviembre, a partir de las 11:00 de la mañana y la invitación fue hecha a todas las personas que deseen asistir, pues la entrada será completamente gratuita.

Esta no es la única institución que realizará un homenaje a la también madre de Alejandra Guzmán, debido a que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también compartió que la Cineteca Nacional se encuentra preparando una retrospectiva, aunque se desconocen más detalles de este evento.

El homenaje a Silvia Pinal dará inicio a las 11:00 de la mañana en el palacio de Bellas Artes este sábado. (Foto: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México)

Pues por ahora, la Cineteca Nacional únicamente se ha sumado a los mensajes de despedida hacia “La Pinal”, ya que en sus redes sociales escribieron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Silvia Pinal, primera actriz mexicana que deja un amplio legado en el cine, el teatro y la televisión (ella) permanecerá presente en la memoria cinematográfica de nuestro país”.

La carrera de Silvia Pinal es sumamente extensa, ya que ella llegó a participar en producciones de teatro, cine, televisión y radio en donde fue parte de producciones como Historia de un abrigo de mink, El rey del barrio, El inocente, en la cual trabajó junto con Pedro Infante y la icónica Viridiana de Luis Buñuel.

Luego de que se confirmó el fallecimiento, los familiares de la primera actriz comenzaron con los preparativos para el funeral de Silvia Pinal, el cual se está llevando a cabo de manera privada en la funeraria J. García López, ubicada al sur de la Ciudad de México.

Silvia Pinal tendrá un homenaje en Bellas Artes el sábado 30 de noviembre. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Al lugar se han dado cita los hijos de la famosa: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, así como los actores Jorge Elías Moreno y Luis Gatica; también se ha reportado que acudió a este evento Efigenia Ramos y Lety Calderón.

¿Cómo fue el último homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes?

Esta no es la primera ocasión en la que Silvia Pinal es homenajeada en Bellas Artes, debido a que en 2022, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México realizó un evento especial en donde se llevó a cabo un repaso de todo el trabajo que la famosa realizó durante su carrera artística.

“¡Ay mamacita! Me siento tan emocionada en este momento, me siento llena de cosas... la gente que me quiere, el teatro, que lo amo”, dijo en su momento Silvia Pinal, quien fue ovacionada por todos los asistentes a este icónico evento.

Silvia Pinal, actriz del Cine de oro, murió. (Foto: Especial El Financiero)

En aquella ocasión la actriz Silvia Pasquel y la cantante Alejandra Guzmán, así como de Luis Enrique Guzmán, hijos de Silvia Pinal se dieron cita en el palacio de Bellas Artes para acompañar a la primera actriz, así como invitados de honor, entre los cuales estuvieron: Ignacio López Tarso, Norma Lazareno, y Sergio Corona.