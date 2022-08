Homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes: ¿Quiénes asistieron y la acompañaron?

La actriz Silvia Pinal, considerada como la última diva del cine, radio, teatro y televisión mexicana, recibió este lunes un homenaje a su carrera que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes.

El homenaje, que celebró el trabajo histriónico de Pinal, inició a las 19:00 horas con ella presente en unos de los palcos del recinto cultural, y atestiguó, en primera fila, un rápido repaso a su vida y obra que duró aproximadamente dos horas, mismas en las que la también presentadora fue ovacionada por los cientos de asistentes, que llenaron los tres niveles destinados para el público.

“¡Ay mamacita! Me siento tan emocionada en este momento, me siento llena de cosas... la gente que me quiere, el teatro, que lo amo”, expresó Silvia, quien provocó risas y ovaciones por parte de las y los asistentes al acto.

La familia de Silvia Pinal, presente e su homenaje

Acompañada de sus hijas, la actriz Silvia Pasquel y la cantante Alejandra Guzmán, así como de su hijo Luis Enrique Guzmán, Pinal disfrutó la rápida semblanza que la primera hizo de su trayectoria que data desde 1949.

Su nieta Stephanie Salas, así como su bisnieta Michelle Salas, acompañada de su novio, el venezolano Danilo Díaz, también estuvieron presentes en el evento donde la presentadora de Mujer, casos de la vida real fue reconocida.

Homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes. (Foto: EFE)

“Es una noche de remembranza, de fiesta, de reconocimiento a la gran diva del cine, teatro, radio y televisión, la gran Silvia Pinal”, dijo Pasquel en la apertura de su discurso.

La revisión cubrió todos los trabajos de su madre y cerró con su aparición de este día en el recinto cultural mexicano.

“El 29 de agosto, Pinal recibe un homenaje en vida a su gran trayectoria en el Palacio de Bellas Artes”, tras lo cual se desprendió un aplauso de cerca de tres minutos del público que también gritó: “¡Silvia, Silvia, Silvia!”, a manera de reconocimiento.

Luego vinieron una serie de actos musicales y un reconocimiento que le entregó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) del Gobierno de México.

¿Quiénes asistieron al homenaje de Silvia Pinal?

Dentro de las y los invitados de lujo al homenaje de Silvia Pinal, se encuentran primeros actores, presentadores, cantantes y funcionarios de gobierno, quienes ofrecieron unas palabras para hacer honor a la carrera de la actriz, quien está a punto de cumplir 92 años.

Homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes. (Foto: EFE)

Entre las primeras que habló sobre la vida y trayectoria de Pinal fue la actriz Diana Bracho, quien se dirigió a la presentadora para decirle: “Hablar de ti es hablar de una artista que ha sido pionera en las industrias del cine, el teatro y el arte de nuestro país”, expresó quien también hizo un breve repaso por algunas de las obras más recordadas de la trayectoria de Pinal.

La directora del INBAL, Lucina Jiménez López, le entregó un reconocimiento por su labor artística como egresada distinguida de la Escuela Nacional de Arte Teatral y ofreció unas palabras.

“Su legado es referente fundamental en la cultura de México”, dijo Jiménez, quien a su vez provocó más aplausos de parte del público que aprecia la vida y obra de la originaria de Guaymas, Sonora.

“No todos los días se puede homenajear a un leyenda viviente de México”, dijo durante su participación el crítico cinematográfico Leonardo Garcia Tsao, quien la calificó como “una actriz versátil, todoterreno”, y dijo que su carrera “es un prodigio”.

Personalidades como María Rojo, Alberto Estrella, Francisco Franco, Roberto D´amico, Óscar Carapia y Álvaro Cueva también participaron en el evento ofreciendo unas breves palabras a la homenajeada, sin dejar de lado a Angélica Aragón y Gabriela de la Garza, quienes a través de un video recordaron algunas de las cualidades más sobresalientes de la actriz de teatro.

Otros de los invitados de honor al evento realizado en Bellas Artes fueron actores como Ignacio López Tarso, Norma Lazareno, y Sergio Corona, por mencionar algunos.





Con información de EFE