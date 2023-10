Como dice... Sergio Corona, el actor más longevo de México: Sus secretos para una larga carrera

En marco de las celebraciones de su cumpleaños número 95, Sergio Corona compartió algunos de los consejos que le dio su padre para mantener una buena carrera profesional.

Sergio Corona Ortega es un actor originario de Hidalgo que nació en 1928 y que ha destacado en la industria mexicana por su participación dentro de la televisión mexicana. A principios de agosto de este año se reportó la hospitalización del famoso por un infarto; sin embargo, desmintió haber sufrido de un ataque al corazón.

En la actualidad forma parte del listado de intérpretes más longevos de México, superando la edad de personalidades como Silvia Pinal, Elsa Aguirre, Yolanda Montes ‘Tongolele’, entre otros.

En marco de su cumpleaños 95, el pasado 6 de octubre, Sergio Corona tuvo una pequeña celebración dentro del set de una de las producciones con las que ha trabajado alrededor de una década: Como dice el dicho.

Sergio Corona es uno de los actores más longevos de México. (Foto: Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

¿Cómo fue el cumpleaños de Sergio Corona?

El actor partió un pastel en el set de grabación de Como dice el dicho acompañado de otras personalidades del programa como Pepe Valdivieso.

Durante la celebración, Sergio Corona fue abordado por un reportero de Televisa Espectáculos, quien le preguntó sobre su trayectoria profesional.

“He sido muy afortunado, hace un año que se festejaron mis 75 años de haberme iniciado en esta carrera. Terminé de escribir mis memorias que saldrá pronto, el título de mi libro es Te Invito a mi camerino y ahí cuento muchas cosas de mi vida”, comentó el intérprete que cumplió años.

Sergio Corona El actor Sergio Corona es uno de los protagonistas de 'Como dice el dicho'. (Foto: Cuartoscuro / Saúl López)

Sergio Corona también recordó algunos de los consejos que le dio su padre para mantener una larga carrera profesional:

“Es algo que me dijo mi padre, me dice ‘mira, tienes que ser respetuoso, puntual, cuida tu salud, no pruebes drogas, no llegues a faltar a tu casa por embriaguez’”.

En diversas ocasiones, el actor ha revelado que mantiene un estilo de vida saludable. Esto fue lo que dijo durante una conversación con el canal de YouTube de Yordi Rosado:

“Hace más o menos cuarenta años dejé de fumar, disfrutaba los puros... hago gimnasia de cuello y brazos. Como de todo, me encanta el chicharrón, ahorita, comí unas verdolagas deliciosas. Tampoco soy mucho de verduras, pero últimamente como poco”.

En aquel festejo, en conversación con varios medios de comunicación, Sergio Corona recordó el momento en el que sus seguidores especularon que había sufrido un ataque al corazón en agosto de este año:

“Los infartos no tienen espacio en esta persona, hay quienes me confundieron con otra persona, pero no”.

¿Cómo llegó Sergio Corona a la televisión?

A mediados de la década de los cuarenta, Sergio Corona abandonó sus estudios para incursionar en el baile profesional y consiguió la oportunidad de presentarse como bailarín en el Teatro Río, lo que ayudó a su trayectoria artística.

En 1950, el actor de 95 años se fue de gira con el Ballet Chapultepec a Cuba, en donde estuvo alrededor de un año.

Al regresar a México, Sergio Corona complementó su carrera de bailarín con actuación y en 1974 participó en su primera telenovela llamada Hogar dulce hogar. En aquella novela, el actor compartió créditos con personalidades como César Bono, Luz María Aguilar, José Gálvez, entre otros.

Sergio Corona comenzó su carrera artística como bailarín. (Foto: Instagram / @sergiocoronaoficial)

Tras su debut, Corona continuó con sus labores en la industria del entretenimiento con personajes en la televisión y la pantalla grande. Su papel más reconocido, Don Tomás, es de la novela Como dice el dicho, que ha estado al aire desde 2011.

En la actualidad, Sergio Corona continúa con sus labores dentro del mundo de la actuación.