Sofía Castro habla de su compromiso con Pablo Bernot: ¿Por qué su papá no fue a la fiesta?

El 21 de octubre, Sofía Castro anunció su compromiso con Pablo Bernot, y días después hizo una fiesta de compromiso a la que asistieron los papás del novio, su mamá Angélica Rivera y sus hermanas Fernanda y Regina Castro.

Uno de los grandes ausentes fue su papá, José Alberto ‘El Güero’ Castro, situación que desató especulaciones en redes sociales sobre la ausencia del productor en un evento importante para su hija.

No obstante, la joven actriz compartió no solo el motivo detrás de la ausencia de ‘El Güero’, también compartió otros detalles de su relación con Bernot.

¿Por qué ‘El Güero’ Castro no fue a la fiesta de compromiso de Sofía castro?

En un encuentro con diversos medios retomado por Ventaneando, la actriz de 26 años compartió que, en efecto, su papá no pudo estar presente en la fiesta de compromiso, aunque contrario a las versiones que surgieron en redes sociales sobre una supuesta oposición, fue el trabajo lo que le impidió asistir.

'El Güero' Castro no asistió a la fiesta de compromiso de su hija Sofía. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

“Mi papá no pudo estar (porque) parte de El Maleficio se iba hacia el mar en Israel y desgraciadamente por esta tragedia que está pasando, tuvieron que mover fechas, entonces después se iban a otro lugar en Europa y mi papá llegaba directo a mi fiesta, o sea se baja del avión y llegaba directo a mi fiesta”, dijo en primera instancia.

No obstante, las condiciones en el país de Medio Oriente provocaron que se moviera toda la planeación y, por ende, el productor no pudiera estar presente.

“Yo puse esa fecha, de acuerdo a las fechas de mi papá y a la mera hora tuvieron que mover locaciones, tuvieron que mover algunas cosas por el tema de la guerra, entonces por eso mi papá no pudo estar”, agregó la hija de Angélica Rivera.

Sofía Castro desmiente rumores sobre la relación entre su novio y ‘El Güero’ Castro

Para agregar a su justificación, dijo que contrario a lo que se rumoraba en redes sociales, José Alberto Castro siente aprecio por el prometido de su hija, y que tanto él como ‘La Gaviota’ están felices por ella.

“Mis papás están muy contentos, mi papá no pudo estar, no es cierto eso de los chismes que no está de acuerdo en el matrimonio, claro que no, esos son puros chismes, mi papá quiere mucho a Pablo y está muy feliz por mí”, compartió.

Sofía Castro y su papá, el productor José Alberto 'El Güero' Castro, llevan muy buena relación. (Cuartoscuro / Saúl López)

Sofía Castro habla de su relación con Pablo Bernot

En la misma conversación, señaló la actriz de Tierra de Esperanza que se siente muy feliz y enamorada de Pablo Bernot, con quien inició una relación amorosa en 2019 y al que aseguró, siempre vio como su futuro esposo.

“Yo sí me quería casar, desde siempre supe que era Pablo. Pablo y yo tenemos una relación muy bonita, obviamente, me gusta decir que con muchas altas y bajas, porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas y no”.

“Creo que para tener una relación estable, tienes que pasar por muchas cosas y el chiste, siempre estar juntos y escogerse todos los días y no soltarse”, mencionó la también influencer que está próxima a cumplir 27 años.

Pablo Bernot le pidió matrimonio a Sofía Castro en Estados Unidos. (Foto: Instagram / @sofia_96castro)

Sobre el hecho de formar una familia y tener hijos, Castro también se mostró entusiasmada, aunque dijo que no hay prisa para pensar en ese tipo de situaciones.

“Pablo y yo somos un gran equipo y la verdad, es que estoy muy contenta. Me encantan las familias grandes, pero la verdad siento que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces vamos paso a paso. Mira, cuando ya tenía novio que ‘cuándo me casaba’. Ahora que ya me voy a casar, que ahora ‘cuándo los niños’, entonces vamos primero a disfrutar todo el proceso”, explicó Sofía.