Ella es Ainara Suárez, la joven que acusa a YosStop de pornografía infantil

Este miércoles la youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, recibió prevención preventiva oficiosa por el delito de pornografía infantil.

Esto luego de que en mazo pasado fue acusada de este delito así como de violencia equiparada por Ainara Suárez.

Ainara es una joven de 19 años quien en 2018, cuando entonces era menor de edad, acudió una fiesta. A través de un video difundido en redes sociales, y reproducido por Hoffman, se exhibe que la joven fue presuntamente víctima de abuso sexual por parte de cuatro jóvenes.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a llegarme todo el ‘hate’ y todas las personas se dieron cuenta de que era yo, y además se dieron cuenta que no sólo fue la pelea, sino también el video de la violación”, dijo Ainara en una entrevista a medios de comunicación.

“No sólo me violaron, lo compartieron, y meses después se hizo viral porque lo mencionó una youtuber famosa. Hizo bastante énfasis en este video”.

Ainara decidió romper el silencio porque hoy más que nunca cree que el movimiento feminista ha tomado fuerza y le ha hecho alzar la voz.

“Creo que ahora la gente es mucho más abierta con el feminismo es más. El nivel de deconstrucción de las personas en estos últimos tres años es impresionante. En 2018 era mucho más machista, y las víctimas eran más atacadas”, precisó en entrevista con El País.

A pesar de su valentía, Ainara ha admitido en diversas entrevistas que, como muchas otras mujeres, le ha costado salir adelante por el estigma que otras personas han fijado de ella.

“Mi salud mental no lo aguantó. Fuimos un par de veces a la Fiscalía, fue horrible, o sea, no pude. Y lo dejé. Dejé de contestarle a la abogada, tenía una cita para que me hicieran un examen psicológico y no fui. Dije: “No puedo, adiós, con permiso, bye”.

Incluso, la joven decidió frenar en algún momento la denuncia.

“Todas las víctimas tienen un momento que se sienten listas para hablar, yo no me sentía con el valor”.

Con la reciente actualización del caso, Ainara ha hecho un llamado a todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a no quedarse calladas. También invita a que todas disfruten libremente su vida sexual y se vistan como quieran.

“Creo que nadie debería juzgar a otra persona por subir fotos encuerada, en calzones, en traje de baño o por cómo decide vivir su vida sexual. Por más que una mujer disfrute su vida sexual o se vista como le guste, enseñando o sin enseñar, nadie tiene el derecho de juzgarla y mucho menos de tocarla o violarla. Nadie”, señaló Ainara al medio español.

Ainara se define en sus redes sociales como una mujer feminista y de mente positiva.