Procesan a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, por violencia familiar en Morelos; recibe prisión preventiva

Después de que el juez de control concediera 40 minutos de receso en la audiencia de imputación en contra de Víctor “N”, acusado por su esposa de violencia física, para que la defensa conociera de la carpeta de investigación, el representante del Poder Judicial determinó la prisión preventiva como medida cautelar.

El exfuncionario federal permanecerá recluido en el penal estatal de Atlacholoaya, Morelos, debido a que los hechos que se le imputan tuvieron verificativo en el municipio de Emiliano Zapata, dentro de la entidad morelense.

El juzgador le imputó los delitos de violencia intrafamiliar y violencia vicaria.

Al arribar a los juzgados ubicados en el mismo penal de Atlacholoaya para la audiencia inicial, el abogado defensor —quien prefirió no revelar su nombre— acusó que su cliente es víctima de una “persecución mediática”. Asimismo, solicitó a los representantes de los medios de comunicación respetar el caso, argumentando que se trata de un tema de índole “privado y familiar”.

¿Qué se sabe del caso de Víctor ‘N’?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México, luego de las acusaciones en su contra por agredir a su pareja, la académica María Felicia Jiménez.

Los hechos ocurrieron a las 17:32 horas de este martes 7 de julio, días después de que la pareja del funcionario presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar.

Tras revelarse el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Padilla no desempeñaba ningún caso y que tampoco podrá hacerlo en el futuro.

“Aprovecho para aclarar, a Víctor Rodríguez lo íbamos a nombrar director del Instituto de Energías Renovables en CFE, yo no había firmado el nombramiento, entonces no se le retira de un cargo y no tomará ningún otro cargo en ninguna dependencia”, dijo la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

¿Cuándo se definirá la vinculación a proceso de Víctor Rodríguez Padilla?

Tras su traslado desde la capital del país, Víctor “N” compareció ante el juez de control para conocer formalmente los cargos en su contra. En los próximos días se definirá su vinculación a proceso, mientras subsiste la medida de prisión preventiva.

El caso tomó gran relevancia pública e impacto en redes sociales días antes de la detención, luego de que la esposa del ahora imputado publicara un video que registraba las agresiones contra María Felicia Jiménez. En dicha grabación, la víctima denunció públicamente los hechos y externó su temor por su integridad física, un testimonio audiovisual que sirvió como preámbulo para la denuncia formal.

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