Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos sube a 3 mil 811, a dos semanas de la tragedia

Tras los terremotos en Venezuela, siguen los trabajos para remover escombros. Más de 3 mil personas murieron.

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela subió este miércoles a 3 mil 811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16 mil 740, según el balance oficial.

En un fenómeno conocido como doblete sísmico, dos terremotos de gran magnitud consecutivos impactaron a Venezuela el 24 de junio. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con solo 40 segundos de diferencia en la localidad de Yumare.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

A dos semanas de la tragedia, al menos 16 mil 686 personas están alojadas en los 87 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno venezolano, informó este miércoles el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

A través de su cuenta en Telegram, el ministro detalló que los campamentos tienen una capacidad instalada de 22 mil 477 plazas, aumentando la cifra publicada en el balance del martes, cuando se reportaron 20 mil 227.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira (al norte del país), tiene la mayor cantidad de personas bajo resguardo en los campamentos, con 10 mil 469 en 26 campamentos transitorios, seis de ellos en proceso de ampliación, según el reporte con corte a las 6:00 hora local (10:00 GMT).

Entre tanto, en la capital venezolana hay 5 mil 46 personas en los 39 campamentos instalados, mientras que en el estado Miranda, cercano a Caracas, hay 22 campamentos con mil 171 personas.

Gobierno venezolano y ONU apuestan por casas prefabricadas para afectados por terremotos

El plan del Gobierno venezolano, apoyado por la ONU, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto, que ha dejado sin vivienda a casi 18 mil personas, según el balance oficial.

Así lo afirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, en una entrevista con EFE en Playa Grande, una de las zonas más devastadas por los terremotos, en la que afirmó que el alojamiento de los afectados es una de las grandes preocupaciones ahora mismo.

El gobierno venezolano “tiene planes (...) para (proveer) viviendas más permanentes, pero también para traer más edificios prefabricados”, dijo Fletcher, quien aseguró que el sistema de la ONU ya está “recaudando dinero” para ello.