Una ‘broma’ más de Trump: Asegura que él sería ‘el mayor comunista de la historia’ junto con Lenin

Trump arremetió contra la corriente socialista del Partido Demócrata, a la que pertenecen políticos como el alcalde de Nueva York. (EFE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este miércoles al afirmar que él “sería el mayor comunista de la historia”, junto con el líder ruso Vladímir Lenin, durante una intervención en la que criticó esa ideología.

“El comunismo es fácil de vender. Yo sería el mayor comunista de la historia. Junto con Lenin. Te dicen que tendrás alquiler gratis para el resto de tu vida. Lo que no te dicen es que en 12 meses estarás viviendo en la miseria”, dijo durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en Turquía.

El líder republicano insistió en que el comunismo “es un desastre” y es algo que se ha “demostrado durante miles de años”.

Trump aseguró que le fue bien entre los votantes hispanos durante las elecciones de 2024 porque “muchos de ellos vinieron de países que eran esencialmente comunistas”.

Arremetió contra la corriente socialista del Partido Demócrata, a la que pertenecen políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Decir que son socialdemócratas suena muy bien, pero no lo es; es un término muy peligroso”, afirmó.

El mandatario aseguró que Estados Unidos tiene “el mejor sistema” dado que, a pesar de tener “defectos”, los trabajadores están ganando “salarios más altos que nunca”.

Trump anda ‘desatado’ en cumbre de la OTAN

Donald Trump dijo este miércoles 8 de julio que España es “una causa perdida” y pidió cortar “todo el comercio” con el país durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara.

“España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver”, dijo Trump.

Sin embargo, más tarde el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió a la cumbre de la OTAN de Ankara armado de datos que exponen el pleno compromiso de España con la organización.

La realidad, según Sánchez, es que su país cumple, que así lo reconocieron públicamente en la cumbre varios aliados, y que es un socio fiable, como lo demuestra su presencia de militares en misiones de la OTAN.

Sánchez también aprovechó para anunciar que España se incorporará a la misión en Finlandia para proteger el Ártico- y que ha consolidado un gasto del 2 por ciento de su PIB en Defensa.