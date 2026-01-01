Zohran Mamdani ‘toma las riendas’ de Nueva York y hace juramento oficial con un Corán

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, jura su cargo en el ayuntamiento en el primer momento del jueves 1 de enero de 2026.

Zohran Mamdani asumió el cargo de 112º alcalde de la ciudad de Nueva York a la medianoche, marcando la culminación de su improbable e histórico ascenso al poder durante el año pasado.

Mamdani, un socialista democrático de 34 años nacido en Uganda, se convierte en el primer alcalde de la ciudad de ascendencia del sur de Asia, su primer alcalde musulmán y el líder más joven de la metrópolis de casi 8.5 millones de personas en más de un siglo.

Mamdani prestó juramento oficial sobre un Corán, convirtiéndose en el primer alcalde de Nueva York en hacerlo, dentro de la antigua y ornamentada estación de metro City Hall, que ha estado cerrada desde la década de 1940. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presidió el acto.

A la 1 p. m., se espera que Mamdani hable ante una gran multitud en el Ayuntamiento tras la ceremonia de juramentación del senador estadounidense Bernie Sanders, de Vermont. La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez tiene previsto pronunciar el discurso inaugural.

Cuando lanzó su candidatura a la alcaldía a finales de 2024, Mamdani era prácticamente un desconocido. El legislador estatal de Queens, con tres mandatos, era uno de los casi doce demócratas, entre ellos el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo y el contralor de la ciudad Brad Lander, que impugnaron la candidatura del alcalde Eric Adams para un segundo mandato tras su acusación por cargos federales de corrupción.

Pero la campaña de Mamdani ganó fuerza rápidamente en las primarias de junio gracias a su astuto uso de videos virales en las redes sociales y una sofisticada operación de recaudación de fondos de base que se extendió por los cinco distritos.

Hizo campaña con la promesa de abordar lo que llamó una crisis de asequibilidad haciendo gratuito el servicio de autobuses urbanos, congelando los alquileres en los 1 millón de apartamentos con alquiler estabilizado de Nueva York e implementando un programa de cuidado infantil universal gratuito para niños de 6 semanas a 5 años.

Conmocionó al mundo empresarial de la ciudad de Nueva York al ganar las primarias por más de 12 puntos, después de que casi todas las encuestas apuntaran a Cuomo como probable ganador. Mamdani volvió a derrotar a Cuomo en las elecciones generales de noviembre, cuando el exgobernador se presentó como candidato independiente. (Aunque la administración Trump retiró posteriormente los cargos contra Adams, el alcalde se negó a buscar la reelección tras retirarse de las primarias demócratas).

Las elecciones a la alcaldía de Nueva York fueron unas de las más competitivas que la ciudad más grande de Estados Unidos había visto en más de una década, lo que se reflejó en los altos niveles de interés y participación electoral. Más de dos millones de personas votaron, la mayor cantidad de votos emitidos desde 1969, según la Junta Electoral. Mamdani ganó cuatro de los cinco distritos, y su mejor resultado fue en Brooklyn.

Primeros años de vida

Zohran Kwame Mamdani nació en Kampala, hijo de la directora de cine indio-estadounidense Mira Nair y del académico indio-ugandés Mahmood Mamdani, de la Universidad de Columbia. Tras una estancia en Sudáfrica, la familia se mudó a Nueva York cuando Zohran tenía 7 años. Creció cerca de Columbia, en Morningside Heights, y asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y al Bowdoin College en Maine. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

Mamdani enfrentará obstáculos inmediatos al asumir el mando de una ciudad con un presupuesto de aproximadamente 116 mil millones de dólares, más de 300.000 empleados municipales y más de 250 agencias, departamentos, juntas y comisiones.

Su campaña estimó que el costo de su programa universal de cuidado infantil alcanzaría los 6 mil millones de dólares anuales, los cuales se financiarían mediante la imposición de impuestos adicionales a corporaciones y millonarios. Sin embargo, cualquier nuevo aumento de impuestos requeriría la aprobación de los legisladores de Albany y de la gobernadora Kathy Hochul, quien previamente se ha comprometido a no aumentar los impuestos.

Y la promesa de Mamdani de congelar los alquileres en los apartamentos de alquiler estabilizado de la ciudad se enfrenta a importantes obstáculos después de que Adams nombrara tardíamente a cuatro miembros de la junta que fija los alquileres en esas unidades. Es poco probable que esos nuevos miembros voten conforme a los deseos de Mamdani.

“Como cualquier alcalde, Zohran Mamdani se enfrentará a muchos desafíos”, dijo Joshua Freeman, profesor emérito de historia en el Queens College.

“También hay muchos factores impredecibles que afectarán su programa, su visión, particularmente los poderes limitados que tiene el gobierno de la ciudad de Nueva York en muchas áreas importantes”, dijo Freeman, citando la falta de control del alcalde sobre la mayoría de los impuestos y fondos de la ciudad.

Mamdani se convertirá técnicamente en el 112.º alcalde de Nueva York, aunque Adams prestó juramento como el 110.º. Un descuido reciente en los registros municipales demostró que los historiadores no contabilizaron como alcaldías independientes dos mandatos no consecutivos de Matthias Nicolls en el siglo XVII.