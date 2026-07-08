EU bombardea de nuevo a Irán: Trump cumple amenaza de finalizar la tregua

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM aseguró -en su cuenta de X- que “Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital” y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.

Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, EU respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Jarg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

Durante su intervención en la OTAN, Trump dijo: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

¿Cuántos buques estadounidenses patrulla Medio Oriente?

Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Medio Oriente, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), tras la advertencia del presidente Donald Trump del nuevo ataque contra Irán por la noche, ante la reescalada del conflicto.

“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EU patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, informó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

En la publicación, que acompañó con imágenes del despliegue, el Centcom recordó que buques de guerra y aviones navales transitaron por el mar Arábigo en formación cerrada el mes pasado, cuando “demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables”.