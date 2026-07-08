Empleo formal acelera en junio: Registra el mayor crecimiento anual en 23 meses

La creación de plazas registró su mayor alza en 23 meses, desde julio de 2023. (Foto: Cuartoscuro)

El empleo formal mantuvo su dinamismo en junio al registrar 61 mil 23 nuevos puestos de trabajo, un crecimiento anual de 2.03 por ciento.

La creación de plazas registró su mayor alza en 23 meses, desde julio de 2023.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que con este resultado en el primer semestre del año se acumularon 262 mil 628 nuevas plazas.

Indicadores del instituto mostraron que el empleo de la primera mitad del año triplicó el dato de igual lapso del año pasado.

¿Cuántos empleos se crearon en junio?

Al participar en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario señaló que al cierre de junio se contabilizaron 22 millones 779 mil 704 empleos registrados en el IMSS, la cifra más alta para un mes de junio desde que existe registro.

En comparación con junio de 2025, el empleo formal aumentó en 454 mil 38 puestos, la mayor cifra en poco más de dos años, desde mayo de 2024.

Robledo recalcó que, pese al entorno internacional, la generación de empleo continúa impulsada por sectores estratégicos como transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros y tecnológicos, turismo, construcción, así como servicios públicos de salud y educación.

“Pero no solamente hay más empleos, también hay que hablar de su calidad. El salario base de cotización sigue creciendo en México, alcanza 669.1 pesos diarios, con un crecimiento de 6.4 por ciento, con lo que el aumenta por encima de la inflación”, enfatizó el funcionario.

“Esto significa que el empleo formal no solo incorpora a más personas, sino que también mejora su ingreso y fortalece su seguridad social”, abundó.

Empleo a mujeres y trabajadores de plataformas digitales

El director del IMSS también informó que 9 millones 195 mil 693 mujeres cuentan con un empleo formal registrado, equivalente al 40.4 por ciento de los trabajadores afiliados al Instituto.

Señaló que 237 mil trabajadores de plataformas digitales ya están incorporados al régimen de seguridad social, con acceso a atención médica, incapacidades, pensión y otras prestaciones.

Comentó que se estima que el Mundial de Futbol 2026 también incrementó mucho la actividad económica en sectores como este.

Por otra parte, el funcionario alertó sobre la proliferación de anuncios fraudulentos en redes sociales que ofrecen registros al IMSS a cambio de pagos a terceros.

Aclaró que esos esquemas simulan relaciones laborales, pueden constituir un delito y, una vez detectados, los registros son cancelados.

Indicó que para no incurrir en dichas prácticas, las personas que trabajan por cuenta propia tienen la opción de incorporarse directamente al programa de Personas Trabajadoras Independientes, sin intermediarios.