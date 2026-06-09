IMSS reporta caída de 29 mil 900 empleos formales en mayo

La caída en el empleo sería estacional en México.

En mayo se registró una caída mensual de 29 mil 922 puestos de trabajo, equivalente a un descenso de 0.1 por ciento respecto de abril, lo que representó el segundo mes con cifras negativas en la creación de empleo en lo que va de 2026, informó el IMSS.

Pese a este retroceso, en los últimos 12 meses se crearon 346 mil 637 empleos formales, equivalente a un crecimiento anual de 1.5 por ciento, la cifra más alta observada en los últimos 20 meses.

En su reporte mensual, el Instituto explicó que la disminución de plazas durante mayo respondió principalmente a factores estacionales del sector agropecuario, que históricamente registra reducciones temporales de empleo en este periodo por la conclusión de ciclos de siembra, mantenimiento y cosecha en distintas regiones del país.

A ello se sumó la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real, con esquemas de simulación en el aseguramiento.

Entre enero y mayo se generaron 201 mil 605 empleos, cifra 50.8 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Este fue el mayor incremento para un lapso similar en los últimos 20 años.

Al 31 de mayo pasado, el IMSS tenía registrados 22 millones 718 mil 681 puestos de trabajo, la quinta cifra más alta desde que hay registros y la mayor para un mes de mayo.

(El Financiero)

Factor estacional detrás de los datos de empleo

Willebaldo Gómez Zuppa, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que entre mayo y julio suele presentarse una reducción en el número de trabajadores, vinculada a la estacionalidad del sector agropecuario.

No obstante, el también investigador de la Liga Educativa Sindical Internacional consideró que la caída observada el mes pasado fue más pronunciada debido a factores adicionales en la manufactura.

Explicó que al inicio del año muchas empresas ajustan sus inventarios, lo que genera presiones para reducir personal, y la contratación en este sector suele recuperarse hacia el último cuatrimestre del año.

Añadió que en los servicios también se observa una disminución en el número de empleadores, fenómeno que coincide con los datos reportados por el IMSS. Atribuyó esta tendencia al aumento de costos fijos y a la carga regulatoria para mantener registros patronales activos.

Agregó que el menor dinamismo económico también está influyendo en el mercado laboral. Señaló que la economía mexicana enfrenta perspectivas de crecimiento moderadas y un entorno de incertidumbre que comienza a reflejarse en los indicadores de empleo.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, destacó que los 201 mil 605 empleos creados entre enero y mayo representan 67 mil puestos más que los 133 mil registrados en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, subrayó que la pérdida de empleo observada en mayo fue menor a la reportada un año antes, cuando desaparecieron 45 mil 624 plazas.

“Este año la mayoría de los puestos perdidos correspondieron a empleos permanentes, con 32 mil 471 bajas, mientras que apenas se generaron 2 mil 549 empleos eventuales”, indicó.

La firma de capital humano destacó que, por segundo año consecutivo, la industria de la transformación mostró pérdidas de empleo, con una variación anual de -1.4 por ciento entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

Añadió que, al excluir a los trabajadores de plataformas digitales, la pérdida neta de empleos durante mayo habría ascendido a 67 mil 574 plazas. En contraste, el registro de trabajadores de plataformas que alcanzaron el umbral de ingreso mensual llegó a 197 mil 131 personas, lo que permitió compensar parcialmente la destrucción de empleo formal con 37 mil 652 registros adicionales respecto de abril.

(El Financiero)

Expectativas

Alesi señaló que la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el segundo trimestre muestra que 53 por ciento de los empleadores prevé aumentar su plantilla laboral, 33 por ciento planea mantenerla sin cambios y 12 por ciento anticipa reducciones.

ManpowerGroup estima que al cierre de 2026 se habrán generado entre 150 mil y 250 mil empleos.

Analistas de Banamex prevén que el empleo seguirá recuperándose durante el año, en línea con la mejora de la actividad en general. Estiman que la creación de empleos formales en el sector privado será de 360 mil, lo que representaría un aumento de 1.6 por ciento anual.