Mundial 2026 dejará hasta 10 mil millones de pesos al comercio de barrio: ANPEC

Alrededor del 14 por ciento de la derrama económica total derivada del Mundial 2026 podría beneficiar al comercio local, de forma que el mercado de barrio podrá llegar a captar entre 8 mil 500 y 10 mil millones de pesos, previó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

De acuerdo con estimaciones del organismo, la mayor parte de la derrama económica en el comercio de máxima proximidad se concentrará en la venta de alimentos preparados, bebidas como agua, refrescos y cerveza; además de los abarrotes, que en conjunto podrían representar hasta el 90 por ciento de las compras recurrentes de los consumidores.

En el Mundial 2026, los abarrotes representarán hasta un 30 por ciento de las ventas, equivalente a aproximadamente 2 mil 550 millones de pesos, en ventas de refrescos, agua, botanas, hielo, pan, embutidos, desechables, latería, snacks, lácteos, carbón, principalmente.

Bebidas alcohólicas acapararán el 10% de ventas durante el Mundial 2026 en México

Mientras que la cerveza representará hasta un 25 por ciento, o 2 mil 125 millones de pesos; la comida preparada, otro 25 por ciento, por un mayor consumo en taquerías, cocinas económicas, rosticerías, pizzerías, pollerías, antojitos y negocios de comida, mayormente cuando juegue nuestra Selección.

Las bebidas alcohólicas preparadas acapararán el 10 por ciento de las ventas, equivalente a aproximadamente 850 millones de pesos; mientras que los souvenirs y artículos mundialistas tendrán otro 10 por ciento de participación, equivalente a aproximadamente 850 millones de pesos.

La ANPEC previó que el gasto previsto para un partido, considerando una reunión para 10 personas y que incluya botanas, refrescos, cerveza, agua y algunos snacks preparados como alitas, pizzas, hot dogs o hamburguesas, exigirá un gasto aproximado de 3 mil pesos.