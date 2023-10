¿Cuál es la cerveza que te hace más daño?

¿Es momento de despedirse de cierta ‘chelita’? La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares de todo el mundo. Aparte de su sabor, se caracteriza por los diferentes estilos y variaciones que tiene; sin embargo, hay algunas ‘cheves’ que podrían ser más dañinas que otras para el cuerpo.

La cerveza es una bebida alcohólica que se obtiene por medio de la fermentación de ciertos granos y cereales como la cebada. En México, ha dado paso a la creación de otros tragos como la michelada, que es originaria de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Clínica de Cleveland, cualquier tipo de bebida alcohólica puede tener repercusiones en el cuerpo, pero hay ciertos tipos de cerveza que pueden tener más efectos secundarios.

Algunos tipos de cerveza pueden ser mejores para tu salud. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Qué tipo de cerveza es la menos saludable?

Principalmente, la cerveza tiene dos estilos: clara y oscura que se dividen en un multiverso de variaciones como lager, pilsen, pale ale, pilser.

El sitio de Eat this, not that, especializado en temas gastronómicos, señala que el consumo habitual y en exceso de cualquier cerveza se asocia con problemas para la salud como aumento de peso, complicaciones con el hígado, deshidratación y problemas para dormir.

El consumo moderado de la cerveza también puede tener efectos en la salud. (Foto: Shutterstock)

Esto se debe a que la cerveza es una fuente de calorías vacías, aquellas que no aportan nada esencial al cuerpo y solamente lo ponen en peligro si se consumen en exceso.

Estas son algunas de las cervezas que resultan más dañinas para la salud, si se beben habitualmente y en exceso.

Cerveza tipo Shandy

Eat this, not that señala que la cerveza tipo Shandy, aquella de origen británico que se mezcla con jugo de limón o de otras frutas, puede resultar como una de las versiones de la bebida con mayores complicaciones para la salud.

“Una cerveza mezclada con limonada o jugo, (un shandy) puede contribuir a elevar los niveles de azúcar en sangre gracias a la adición de azúcares de la bebida”, aseguró la especialista Lauren Manker en conversación con Eat this, not that.

Los altos niveles de azúcar en la sangre se asocian con diversos problemas de salud como: enfermedades cardiovasculares, daño a los riñones y el sistema nervioso, aumento de riesgo de padecer diabetes, entre otros.

La cerveza da la sensación de ser refrescante, sin embargo, deshidrata y da más calor. (Foto: Shutterstock).

Cerveza tipo IPA

Las cervezas indian pale ale, conocidas como IPA, son aquellas que atraviesan un proceso especializado en el que se mejora su sabor a lúpulo y resulta más espumosa.

Aparte de que es una de las bebidas de este tipo con más grados de alcohol, Eat this, not that agrega que es una de las cervezas con una mayor densidad de calorías, lo que puede contribuir a un aumento de peso si se consume habitualmente.

“La cerveza puede tener muchas calorías y contribuir al aumento de peso. Las IPA son especialmente densas en calorías y su consumo diario dificultaría la pérdida de peso”, explicó el especialista Michael Masi a aquel portal especializado.

El sabor de las cervezas depende de su tipo de fermentación. (Foto: Shutterstock)

Cervezas con altos grados de alcohol

El alcohol es una sustancia que puede aumentar el riesgo de diversos problemas para la salud del cuerpo. Existen algunas cervezas que, por su estilo de elaboración, pueden tener más grados de este elemento.

La plataforma de Healthline enlista algunos de los efectos secundarios del consumo de alcohol como: problemas digestivos, aumento de azúcar en la sangre, aumento de complicaciones cardiovasculares, entre otros.

Cerveza oscura

A pesar de que existe un debate de que estilo de cerveza es menos saludable, la realidad es que las versiones claras contienen menos calorías que las oscuras.

Según el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), las bebidas alcohólicas de color oscuro tienden a tener mayor niveles de congéneres, una sustancia química, que las claras, lo que puede producir una peor ‘cruda’.

Sin embargo, emborracharse no es una práctica saludable debido a que aumenta el riesgo de complicaciones en el organismo.

Los tipos de cerveza se suelen diferenciar por sus tonalidades claras y oscuras. (Foto: Especial)

¿Qué tipo de cerveza es la más saludable?

Al igual que existe un mundo de cervezas que hacen más daño en el cuerpo, existe un listado de ‘cheves’ que resultan las más saludables.

Este es un breve listado con algunas de las ‘chelas’ que podrían hacerle menos daño al cuerpo:

Cerveza con lúpulo

Cerveza sin gluten

Cerveza light

De igual manera, de acuerdo con Healthline, las cervezas sin alcohol pueden resultar como una buena opción para individuos que buscan reducir su consumo de este compuesto.

En ciertas cantidades, la cerveza puede tener algunos beneficios para el organismo. (Foto: Shutterstock)

¿Cuánta cerveza debería tomar por día?

La cerveza es una bebida que puede tener afectaciones en diferentes órganos como los riñones, hígado, y el sistema digestivo.

Aunque beber ‘chela’ con moderación reduce las posibilidades de padecer efectos secundarios, el consumo diario de este trago puede traer consecuencias a la salud debido a sus valores nutricionales y presencia de alcohol.

Healthline señala que el consumo diario de cerveza se debería limitar de la siguiente manera para personas que tengan una buena salud y alimentación: