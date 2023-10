¿Qué órganos se dañan con la cerveza?

¿Es momento de despedirse de las ‘chelas’? La cerveza, cuyo consumo en México ha dado paso a la creación de la michelada, es una bebida alcohólica que puede dañar a diversos órganos del cuerpo. Te contamos sobre algunos de sus efectos.

La cerveza es un trago que se caracteriza por su multiverso de estilos claros y oscuros como: lager, pilsen, pale ale, pilser. Esta bebida alcohólica se elabora por medio de la fermentación de algunos cereales como la cebada.

Por ser una bebida alcohólica, la cerveza no es del todo buena para la salud; sin embargo, ¿te has preguntado a qué órganos daña su consumo excesivo?

El consumo moderado de la cerveza también puede tener efectos en la salud. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si tomas mucha cerveza?

La plataforma de Eat this, not that, especializada en temas de salud, señala que la cerveza es una bebida con efectos secundarios en la salud por algunos de sus valores nutricionales, entre ellos destaca el alcohol, una sustancia psicoactiva.

La cerveza también es una fuente de calorías vacías, aquellas que no aportan nada esencial al cuerpo, por lo que el consumo diario de la ‘chela’, aunque sea moderado, puede lastimar el funcionamiento del organismo.

Tomar demasiado alcohol puede tener consecuencias como aumento de peso. (Foto: Shutterstock).

“La cerveza puede tener muchas calorías y contribuir al aumento de peso. Las IPA (un estilo de la bebida) son especialmente densas en calorías y su consumo diario dificultaría la pérdida de peso”, aseguró el especialista Michael Masi a Eat this, not that.

Estos son algunos de los órganos que se ven afectados con el consumo excesivo de la cerveza.

Problemas en los riñones

La plataforma de National Kidney Foundation, que se especializa en temas relacionados con los riñones, asegura que beber alcohol en exceso puede tener afectaciones graves en aquellos órganos que se encargan de filtrar la sangre y remover residuos.

“El alcohol puede provocar una disminución repentina de la función renal, lo que se conoce como lesión renal aguda”, agrega la Clínica de Cleveland.

La cerveza es una bebida que tiene diversos efectos secundarios en los riñones. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

En el caso puntual de la cerveza, al ser una bebida con una alta cantidad de calorías y carbohidratos, aumenta el riesgo de padecer diabetes. Esto a su vez, según la National Kidney Foundation, lastima a los riñones por los efectos del padecimiento crónico.

Hay quienes señalan a la cerveza como un remedio casero para eliminar cálculos renales; sin embargo, la bebida no tiene este efecto y puede empeorar los síntomas de las ‘piedras en los riñones’.

Afecta la salud dental

La Clínica de Cleveland señala que los dientes son un tipo de órgano ectodérmico que pertenecen al sistema digestivo por sus labores de masticar los alimentos.

En grandes cantidades, y de manera habitual, la cerveza puede lastimar la salud dental.

“La cerveza es ácida, igual que el vino. Eso hace que los dientes sean más propensos a mancharse por la cebada oscura y las maltas que se encuentran en las cervezas más oscuras”, aseguró el especialista Joseph Banker en conversación con Healthline.

La cerveza en lata o vidrio conserva de forma diferente la temperatura. (Foto: Shutterstock).

Daña al hígado

La Clínica de Cleveland señala que, al igual que los riñones, el hígado es un órgano que se encarga de filtrar la sangre y hasta tiene la función de producir sustancias esenciales para el organismo.

Aunque hay personas que aseguran que la cerveza es uno de los tragos con menos repercusiones para el hígado, la realidad, según Mayo Clinic, es que puede afectar su funcionamiento.

El hígado puede sufrir consecuencias por el consumo de la cerveza. (Foto: Especial)

Entre las afectaciones que surgen del consumo excesivo de bebidas para el hígado resaltan las siguientes por su gravedad:

Hígado graso

Cirrosis alcohólica

Hepatitis alcohólica

Mayo Clinic comenta que en algunos casos el alcohol produce insuficiencia hepática, una condición en la que el hígado deja de funcionar por completo y puede resultar mortal.

Malestares estomacales

Una de las características de las bebidas alcohólicas es que son corrosivas para algunos de los órganos del cuerpo, entre ellos los que forman parte del sistema digestivo.

De acuerdo con Mayo Clinic, la ingesta excesiva de cualquier bebida alcohólica produce un tipo de gastritis en el estómago, aquel órgano encargado de descomponer los alimentos lo suficiente para que pasen al intestino delgado a que se absorban.

El consumo de cerveza puede tener efectos secundarios en el estómago. (Foto: Especial)

Esta afectación surge cuando las paredes del estómago se inflaman o presentan algún desgaste. Con el paso del tiempo, el consumo de alcohol puede deteriorar tanto al órgano que se presentan malestares como pérdida de apetito, hinchazón, vomito y ardor en aquella región.

Asimismo, Mayo Clinic asegura que la cerveza puede aumentar el riesgo de padecer úlceras, un tipo de lesión en el estómago, por el aumento de ácido estomacal que produce. Las personas que tienen este tipo de problemas deberían alejarse de las bebidas alcohólicas para evitar que empeoren los síntomas.

Problemas en el páncreas

Aunque no lo parezca, el páncreas es un órgano que pertenece al sistema digestivo por sus labores al producir enzimas que apoyan a la digestión.

La Clínica de Cleveland asegura que el consumo excesivo de alcohol es una de las razones por las cuales se puede producir pancreatitis, la inflamación en las paredes del páncreas que afecta su funcionamiento.

La cerveza es una bebida que se acostumbra a tomar fría. (Foto: Shutterstock)

¿Cuánta cerveza puedo tomar?

Al ser una bebida alcohólica, el portal de Mayo Clinic recomienda que se limite el consumo de cerveza de la siguiente manera:

En hombres adultos saludables menos de dos cervezas al día

En mujeres adultas saludables menos de una cerveza al día

Es importante resaltar que el consumo diario de cerveza, aunque sea moderado, tampoco es una práctica saludable. El sitio de Eat this, not that señala que tomar ‘chela’ todos los días produce afectaciones como: desregulación del azúcar en sangre, debilita al sistema inmune y deshidrata.

En otras palabras, para reducir el riesgo de efectos secundarios de la cerveza, lo más recomendable es mantener su consumo moderado y de vez en cuando.