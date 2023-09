‘¡Ay, Jalisco!’: Lista de bebidas alcohólicas con más y menos calorías

¿Eres ’team chela’ o ‘team’ tequila? En marco de las fiestas patrias, comienza un desfile de bebidas alcohólicas para celebrar; sin embargo, no estamos en ‘piso’ parejo, ya que algunas tienen más calorías que otras.

Cada 15 de septiembre, los estados de la República Mexicana celebran la conmemoración del Grito de Independencia con cenas familiares, conciertos, verbenas populares y hasta fiestas en terrazas, balcones o restaurantes.

Aparte de platillos tradicionales como los chiles en nogada, pambazos y mole, es común encontrarse con bebidas como cerveza, tequila, mezcal, entre otras.

¿Qué bebida alcohólica tiene más calorías?

El sitio especializado de MedlinePlus señala que la mayoría de bebidas alcohólicas no contienen ningún valor nutritivo para el cuerpo y suelen ser altas en calorías, la cantidad de energía que contienen los líquidos y alimentos.

A pesar de que las calorías le dan energía al cuerpo, tener un exceso de ellas puede generar problemas como aumento de peso y problemas cardiovasculares.

Es por ello que se debe de considerar la cantidad que se toma, ya que una sola noche de fiesta puede sumar 500 o más calorías al cuerpo. En promedio, una dieta saludable se compone del consumo de alrededor de 2 mil calorías por día.

Estas son algunas de las bebidas alcohólicas que se suelen consumir en fiestas patrias y que contienen altos niveles de calorías.

Azulitos

Los ‘azulitos’, que también son conocidos como ‘pitufos’, son una bebida alcohólica que resulta en la combinación de ingredientes como vodka, bebidas energizantes y salsa para escarchar de sabor mora azul.

Healthline señala que el vodka es un licor con una baja cantidad en calorías, pero los elementos que se le agregan en la preparación del ‘azulito’ modifica su valor nutricional.

Antes de lanzarte por tu 'azulito', considera los efectos secundarios de sus ingredientes. (Foto: Especial)

La Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) señala que un solo ‘azulito’ puede proporcionar al cuerpo con alrededor de 728 kcal.

El consumo excesivo de los ‘azulitos’ también puede lastimar al cuerpo de otras maneras, ya que los CDC mencionan que las bebidas energizantes producen problemas como: malestares en el corazón, deshidratación y ansiedad.

Cubas

Las cubas son aquellas bebidas que resultan de la combinación de refresco de cola con ron y un toque de limón.

Similar al caso de los ‘azulitos’, el ron es un alcohol destilado con una baja cantidad de calorías; sin embargo, su combinación con el refresco de cola afecta su valor nutricional.

La cuba es un trago que contiene refresco de cola y ron. (Foto: Wikimedia Commons)

La plataforma de Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que los refrescos son un tipo de bebida azucarada que contienen grandes cantidades de azúcar, edulcorantes, cafeína y son una fuente de calorías.

En el caso del refresco de cola se compone de ingredientes como ácido fosfórico que en exceso daña a los riñones y los huesos.

My fitness pal, una plataforma especializada en ejercicio físico, señala que un trago de una cuba libre puede alcanzar hasta las 190 calorías.

Michelada

La michelada es una bebida mexicana que se originó de San Luis Potosí y consiste de una mezcla entre cerveza, salsa de tomate e inglesa y un escarchado de sal o chamoy.

Según My fitness pal, un sitio especializado en temas de ejercicio, una michelada de 354 ml contiene alrededor de 187 calorías.

El consumo excesivo de micheladas produce un mayor riesgo de padecer diabetes, aumento de peso y problemas renales por su alto contenido en sodio. Es por ello que se recomienda que se tome con moderación.

Beber micheladas en exceso puede afectar la salud. (Foto: Shutterstock)

Cerveza

El portal especializado de Healthline señala que la cerveza es vista como una bebida con calorías vacías, aquellas que no tienen ningún aporte nutricional para el cuerpo.

El consumo excesivo de este trago puede producir problemas como aumento de peso, problemas hepáticos y el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular.

La cerveza es una bebida que se acostumbra a tomar fría. (Foto: Shutterstock)

Según My fitness pal estas son las cantidades aproximadas de calorías que hay en algunas de las presentaciones de la cerveza:

Cerveza (una lata): 155 calorías.

Caguama (940 ml): 392 calorías.

¿Qué bebida alcohólica tiene menos calorías?

Aunque resultan comunes en fiestas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede producir afectaciones graves en la salud del cuerpo.

Tomando en cuenta que las bebidas alcohólicas dañan al cuerpo, existen algunas que se consumen en las fiestas patrias que no contienen tantas calorías.

Este es un listado de Eat this, not that con algunas bebidas alcohólicas que tienen un nivel bajo de calorías y su aproximado por trago:

Vodka soda: 97 calorías

Ginebra con agua tónica ‘light’: 97 calorías

Ron con refresco de dieta: 97 calorías

Tequila soda: 97 calorías

Margarita ‘light’: 102 calorías

Cerveza ‘light’: 103 calorías

Espumosos de vino: 121 calorías

Prosecco: 121 calorías

Destaca que el tequila, un trago que se acostumbra a beber durante las fiestas patrias, se encuentra en el listado. Esto se debe a que las versiones que provienen del agave puro son bajas en azúcar y no contienen carbohidratos.

“El tequila mezclado con agua de soda es una refrescante opción alcohólica baja en calorías. Al igual que el vodka con soda, el agua de soda añade cero calorías, mientras que el tequila aporta un número moderado de calorías. Además, el tequila de agave es el más bajo en carbohidratos”, comentó la especialista Mary Sabat en conversación con Eat this, not that.

Sin embargo, el consumo excesivo de tequila también puede dañar a la salud y producir problemas en las arterias, irritación del estómago y hasta problemas en la piel. De igual manera, los alcoholes destilados son tragos que pueden dañar considerablemente a la salud del hígado.

¿Qué tipo de bebidas alcohólicas son menos dañinas?

Para salir de fiesta y evitar el consumo excesivo de calorías, existen algunas recomendaciones que se pueden implementar en la elaboración de los tragos.

Estos son algunos de los consejos que se exponen en la plataforma de Healthline: