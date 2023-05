¿Vodka o ron: cuál da más ‘cruda’?

¿Juraste no volver a probar vodka luego de una borrachera? Existe un vasto mundo de bebidas alcohólicas que se presentan en las reuniones sociales o incluso en comidas y cenas, entre las más populares se encuentran el vodka y ron, de los preferidos para cocteles, los cuales pueden tener diferentes efectos en el cuerpo.

Es importante tomar en cuenta que el consumo excesivo de alcohol puede producir efectos secundarios como problemas de hígado a largo plazo, congestiones alcohólicas y hasta accidentes, pero ¿alguna de estas dos bebidas alcohólicas destiladas puede ser peor?

Cuando se habla de alimentos considerados dañinos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enfatiza que es importante prestar más atención a los hábitos alimenticios:

“No existen alimentos ‘buenos’ o ‘malos’, únicamente hábitos alimenticios que nos benefician o perjudican”, explica en su Revista del Consumidor.

¿Qué hace menos daño: ron o vodka?

Vodka

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el vodka es un tipo de alcohol blanco que resulta de la destilación de un jugo fermentado que se puede hacer con papa, centeno o una mezcla de cereales.

La bebida proviene del continente europeo, en la actualidad Rusia y Polonia disputan su invención. En México, este tipo de licor se utiliza para la creación de diferentes mezclas con jugos de distintas frutas.

El sitio especializado de Web MD, explica algunos elementos del vodka:

Es una bebida con bajos niveles de vitaminas y minerales esenciales.

esenciales. Es bajo en calorías porque no tiene la presencia de azúcar

Tienen un concentrado de alrededor 95% etanol (alcohol etílico).

El vodka es una bebida originaria de Europa. (Shutterstock)

Ron

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que el ron es un tipo de aguardiente que proviene de la fermentación alcohólica y la destilación de las melazas resultantes de la elaboración del azúcar de caña.

El ron es originario de Barbados y tiene diversos usos, ya que cuenta con diversas versiones de sí mismo:

Ron ambarino: Se caracteriza por tener más cuerpo y se acostumbra utilizar para la repostería.

Ron añejo: Se suele consumir como digestivo después de una comida.

Ron blanco: Se utiliza para la elaboración de diferentes cócteles.

El ron tiene diversos tipos de usos en la gastronomía. (Foto: Shutterstock)

¿Es mejor ron o vodka?

Hay algunos elementos a considerar en esta interrogante:

Calorías: Según Healthline , los alcoholes destilados tienen un número similar de calorías, 97 por shot, debido a sus procesos de elaboración; sin embargo, algunas marcas de ron agregan ciertas especias y azúcares que afectan su valor nutricional.

, los alcoholes destilados tienen un número similar de calorías, 97 por shot, debido a sus procesos de elaboración; sin embargo, algunas marcas de ron agregan ciertas especias y azúcares que Control de carbohidratos: El vodka es el destilado más recomendado para dietas con un riguroso seguimiento en la ingesta de carbohidratos, dice Healthline .

para dietas con un riguroso seguimiento en la ingesta de carbohidratos, dice . Grados de alcohol: tanto el ron como el vodka tienen grados de alcohol similares, de 40 a 50, por lo que su efecto en el hígado en exceso es tan dañino como cualquier otro destilado.

Al beberlo en cocteles, se puede marcar una diferencia, ya que el sitio de Eat this, not that acomoda algunos hechos con ron, entre ellos la piña colada y la cuba, en listados de bebidas con alcohol que pueden contribuir a un aumento en la grasa visceral.

Además, en México el ron blanco se utiliza en la elaboración de una mezcla apodada como ‘cuba’ que consiste en la combinación de la bebida alcohólica con refresco de cola, que afecta el valor nutricional de la bebida por las cantidades de azúcares añadidas que tiene esta bebida con gas.

En cambio, el ‘vodka soda’ se encuentra en el puesto número uno en un listado de combinaciones con alcohol con bajos niveles en calorías, la especialista Mary Sabat en conversación con Eat this, not that, afirmó: “Es una opción de bebida alcohólica baja en calorías porque el agua de soda no contiene calorías y el vodka tiene un recuento relativamente bajo de calorías”.

La piña colada se encuentra en un listado de bebidas con más calorías. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Vodka o ron: cuál da más resaca?

De acuerdo con el sitio especializado de Mayo Clinic, la ‘cruda’ es aquel grupo de síntomas que se presentan después de tomar mucho alcohol: entre ellos se encuentran el cansancio, mareos, vómitos, entre otros.

El Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), explica que uno de los agravantes de este padecimiento es provocado por unas sustancias químicas que se encuentra en las bebidas alcohólicas llamadas congéneres, las cuales irritan los vasos sanguíneos y pueden empeorar la resaca.

El sitio de Web MD detalla que las bebidas con alcohol claro tienen bajos niveles de congéneres, por lo que líquidos como el ron y vodka producen una cruda relativamente normal.

En general, especialistas señalan que la resaca depende de los azúcares fermentados y las levaduras de cada bebida:

Bebidas oscuras: producen más resaca porque tienen más congéneres, como el coñac, ron o whisky.

Bebidas blancas: suelen producir menos ‘cruda’, como el vodka, la ginebra e incluso otras como la cerveza.

Sin embargo, el efecto de la resaca también es resultado de los elementos con los que se combinen los líquidos, por ejemplo, al mezclar el alcohol con un refresco puede incrementar la velocidad en que se absorbe el alcohol y contribuye a más ‘cruda’, además de que suman más calorías.

A pesar de ello, este tipo de destilados no se deben de consumir en exceso, pues pueden tener ciertos efectos secundarios. De acuerdo con Web MD, destacan los siguientes: