¿Qué tan sanos son los chiles en nogada?

Los chiles en nogada pueden producir efectos secundarios si no se consumen de manera moderada. (Foto: Especial)

Es verde, blanco, rojo y no es la bandera de México... ¡son los chiles en nogada! Se trata de un platillo que se acostumbra a disfrutar en las fiestas patrias por sus colores e historia. A pesar de su delicioso sabor, su consumo excesivo afecta al organismo.

El chile en nogada, aparte de ser reconocido por tener los colores de la bandera de México, es uno de los platillos nacionales más populares. Es originario de Puebla y solamente se realiza con ingredientes de temporada.

Se trata de un chile poblano, que a veces es capeado, relleno de carne picada de puerco o res mezclado con manzana panochera, durazno, pera y otras frutas dependiendo de la receta. Su dulce sabor proviene de una salsa en nogada con nueces de Castilla, perejil y granada.

Hay personas que pueden sufrir adversidades de los chiles en nogada. (Foto: Especial)

¿Cuántas calorías tiene un chile en nogada?

Existen dos formas principales en las que se come un chile en nogada: capeado o sin capear. Se trata de una práctica gastronómica para freír alimentos con harina y una mezcla de huevos batidos. Este es el aproximado de calorías que contiene el plato en sus diferentes versiones:

Chile en nogada (sin capear): 196 calorías

Chile en nogada (capeado): Alrededor de 700 calorías

Como referencia se puede comparar con el aproximado de calorías que, de acuerdo con el portal especializado de My fitness pal, contienen otros platos que se acostumbran a comer durante las fiestas patrias:

Pambazo (una pieza): 250 calorías

Quesadilla (una pieza): 135 calorías

Pozole rojo (394 gramos): 270 calorías

Pozole verde (un plato): 260 calorías

Enchiladas (dos piezas): 286 calorías

Los chiles en nogada se hacen con ingredientes de temporada, son tradicionales de Puebla. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

¿Qué tan saludables son los chiles en nogada?

Según el sitio de El Poder del Consumidor, los principales beneficios del plato nacional son el chile poblano por ser una fuente de vitamina C, los ácidos grasos que provienen de las nueces de Castilla y los antioxidantes que provienen de la granada.

En una publicación de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en sus redes sociales, se explica que los chiles en nogada pueden formar parte de una alimentación saludable siempre y cuando se mantenga un consumo moderado.

Estos son algunos de los beneficios y efectos secundarios que puede surgir de comer unos chiles en nogada.

Efecto antiinflamatorio

En una publicación de El Poder del Consumidor en Facebook, de mediados de agosto de 2022, se comenta que el chile en nogada tiene un efecto antiinflamatorio por los valores nutricionales que provienen de algunos ingredientes:

“Es un alimento rico en fibra, ácidos grasos ‘buenos’ y antioxidantes que tienen un efecto antiinflamatorio y estimulan el sistema inmune”.

Ayuda a la digestión

Los chiles en nogada, debido a la presencia de frutas y al chile poblano, son una fuente de fibra. Se trata de un compuesto vegetal que se encuentra en diversos alimentos y que ayudan al sistema digestivo a cumplir sus funciones.

El sitio de Eat this, not that, especializado en temas de gastronomía, explica que el consumo moderado de alimentos ricos en fibra ayudan al movimiento del intestino para que realice la digestión sin complicaciones.

“La fibra soluble se combina con el agua para formar una sustancia gelatinosa que crea volumen. La fibra insoluble desplaza los alimentos”, explicó en conversación la especialista Jessica Cording a Eat This, not that. El chile poblano es una fuente de este tipo específico del compuesto vegetal.

El chile en nogada es uno de los platillos nacionales más populares, es considerado el 'platillo poblano por excelencia'. (Foto: Hilda Ríos / Cuartoscuro.com).

Problemas cardiovasculares

Los chiles en nogada capeados, aparte de su alto contenido en calorías, también se encuentran fritos. La plataforma de Healthline señala que este tipo de alimentos contienen grandes cantidades de grasas trans que se asocian con un aumento de peso y problemas cardiovasculares.

Aumenta los niveles de colesterol

El relleno de los chiles en nogada se compone principalmente de dos tipos de proteína animal: la carne de cerdo y la res picada. La American Heart Association señala que estos alimentos tienen grandes cantidades de grasas saturadas.

MedlinePlus agrega que el consumo excesivo de grasas saturadas, aparte de producir complicaciones en las arterías, puede elevar los niveles del colesterol malo y producir problemas para el corazón.

Riesgo de padecer diabetes

Algunas recetas tradicionales para la salsa de nogada requieren que se utilicen grandes cantidades de azúcar, un ingrediente que produce un sabor dulce y afectaciones en la salud del cuerpo.

Una de las publicaciones de la Escuela de Medicina de Harvard asegura que el consumo excesivo de azúcar produce enfermedades crónicas y aumenta el riesgo de padecer diabetes.

Chiles en nogada El capeado de los chiles en nogada es uno de los temas más controversiales. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuántos chiles en nogada debería de comer en las fiestas patrias?

Debido a sus efectos secundarios y sus grandes cantidades de calorías, es recomendable comer los chiles en nogada sin capear. El Poder del Consumidor recomienda que se acompañe el plato con alimentos nutritivos como verduras frescas, ensalada y hasta sopa de hongos.

Al ser la salsa de nogada uno de los elementos más calóricos del platillo, el Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) recomendó en una publicación de Facebook tratar de no bañar por completo el plato nacional y acompañarlo de una bebida saludable como agua natural.

Al ser un platillo que solo aparece durante las fiestas patrias, es posible que haya personas que quieran aprovechar su dulce sabor antes que desaparezca por otro año.

Sin embargo, el IMSS señala que la porción recomendada es una pieza de chile en nogada por semana y que no se consuma durante la cena.