‘Sé del peligro y no me da miedo’: Así despidieron al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Colegas, familiares y amigos despidieron a Alejandro Leyva Aguilar en la Asociación de Periodistas de Oaxaca.

En un ambiente de consternación y solidaridad, periodistas de Oaxaca alzaron la voz para exigir justicia por el asesinato del comunicador Alejandro Leyva Aguilar, cuyo cuerpo fue llevado a las instalaciones de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), donde colegas, familiares y amigos le rindieron un homenaje póstumo antes de darle el último adiós.

Integrantes del gremio coincidieron en que el homicidio de Leyva Aguilar representa un agravio para el periodismo oaxaqueño y una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que exigieron a las autoridades federales y estatales esclarecer el caso y castigar a los responsables.

Periodistas exigen justicia por el asesinato de Alejandro Leyva

Uno de los momentos más emotivos fue la intervención del periodista Javier Aquino, quien recordó las conversaciones que sostuvo con Alejandro Leyva sobre los riesgos de ejercer el periodismo en Oaxaca.

“Muchas veces le dije que tuvieras cuidado, y me contestó: ‘Sé del peligro y no me da miedo, porque yo elegí luchar por la libertad de expresión’”, expresó con visible emoción, al señalar que esas palabras reflejan el compromiso que siempre caracterizó al comunicador.

Aquino sostuvo que Leyva Aguilar desempeñó su labor con valentía y convicción, privilegiando el derecho de la sociedad a estar informada, aun cuando ello implicaba enfrentar situaciones de riesgo.

Periodistas y familiares despidieron a Alejandro Leyva Aguilar con un homenaje en el que exigieron justicia por su asesinato. (Óscar García / Corresponsal)

Por su parte, el periodista Alfredo Martínez de Aguilar destacó la importancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya atraído la investigación del asesinato, al considerar que ello permitirá fortalecer las indagatorias y generar condiciones para que el crimen sea esclarecido con mayor prontitud.

Señaló que la intervención de la autoridad federal brinda confianza al gremio periodístico, aunque advirtió que la atracción del caso debe traducirse en resultados concretos y en la detención de quienes participaron en el homicidio.

Asimismo, hizo un llamado para que las investigaciones agoten todas las líneas posibles, incluida cualquier relacionada con la actividad periodística de Alejandro Leyva Aguilar, con el propósito de garantizar un proceso transparente y sin impunidad.

Durante el homenaje también participó el hijo del periodista, quien dedicó un mensaje de despedida en el que agradeció a su padre por las enseñanzas, el cariño y los momentos compartidos a lo largo de su vida.

Con palabras de profundo sentimiento, recordó el legado familiar y profesional que deja Alejandro Leyva, así como el ejemplo de esfuerzo, honestidad y compromiso que marcó a quienes convivieron con él.

Al término del homenaje, colegas colocaron flores y guardaron un minuto de silencio en memoria del comunicador, reiterando que su muerte no debe quedar en el olvido y que continuarán exigiendo justicia hasta que el caso sea completamente esclarecido.

El gremio periodístico recordó el legado de Alejandro Leyva Aguilar y pidió esclarecer el crimen que le arrebató la vida. (Óscar García / Corresponsal)

Así fue el ataque contra Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana del martes mientras desayunaba en un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente escapar.

Tras el ataque, el periodista fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

Más tarde, sus restos fueron trasladados al Panteón General de Oaxaca, donde familiares, amigos, representantes de diversos medios de comunicación y compañeros del gremio le dieron el último adiós en medio de muestras de afecto, reconocimiento y del firme compromiso de mantener viva la exigencia de justicia por su asesinato.