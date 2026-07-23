Fiscalía de Veracruz exige desafuero del alcalde de Ixhuatlán: Ordenó matar a la periodista Roxana, acusa

El presidente municipal de Ixhuatlán estaría involucrado en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. (Quadratín)

El Congreso de Veracruz recibió la solicitud de desafuero contra el alcalde del municipio de Ixhuatlán, Raúl González, por su presunta relación con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

“Con base en la declaración de un testigo, el presidente municipal ordenó el secuestro de Roxana Guzmán porque supuestamente ella tenía una fotografía donde aparece el alcalde portando un arma larga y le provocaría un problema a su perfil político”, explicó Carlos Navarrete, corresponsal en Veracruz, en entrevista con Azucena Uresti.

Tras el envío del documento, el Congreso de Veracruz declaró procedente la solicitud de desafuero contra el alcalde a solicitud de la Fiscalía General del Estado.

El siguiente paso es que las comisiones analicen si es posible o no desaforar al alcalde para investigarlo por el caso de Roxana Guzmán. Hasta el momento, el edil no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué sabemos de la relación del alcalde de Ixhuatlán con el secuestro de Roxana Guzmán?

“El presidente municipal se comunicó con el líder del grupo delictivo La Sombra para darle instrucciones sobre el secuestro de Roxana”, agregó el corresponsal.

Por el asesinato de Roxana Guzmán hay 8 detenidos, 7 hombres y una mujer, de los cuales 4 son policías municipales de Ixhuatlán que brindaban seguridad al grupo delictivo que secuestró a la periodista.

A inicios de julio, la Fiscalía General de Veracruz informó que con resultados de estudio forense, se confirmó que los restos hallados en un predio la comunidad de Emiliano Zapata corresponden a la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

Estos son los detenidos por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Además, fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión en contra de Javier Iván ‘N’, alias ‘Delta 1′; José del Carmen ‘N’, alias ‘Delta 7′ y Luis Arturo ‘N’, alias ‘Delta 11′ o ‘El Pelón’, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima, y posteriormente en complicidad con Karen Monserrat ‘N’, alias ‘La Hiena’, en el homicidio de la comunicadora.

Sí trascendió que Delta 1 está identificado como un mando dentro del grupo delictivo Sombra en el sur de Veracruz y eso sirve para deducir que su participación concreta pudo haber sido en la autoría intelectual; sin embargo, hasta ahora, sólo se ha podido confirmar por parte de la autoridad competente su participación material en los hechos.

De igual manera, fueron detenidos Julio César ‘N’, Luis Enrique ‘N’, Juan Carlos ‘N’ e Ismael ‘N’, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo a lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.

*Con información de Quadratín