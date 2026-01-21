En una zona exclusiva de Zapopan: Así fue detenido el ‘Delta 1′, líder de sicarios del CJNG trasladado a EU

El 'Delta 1' fue uno de los principales operadores del CJNG en su brazo de sicarios.

De convertirse en uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a ser entregado a Estados Unidos junto con otros 36 narcotraficantes. Armando Núñez Gómez, alias ‘Delta 1′, fue trasladado del Penal del Altiplano a Dulles, en Washington.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó el envío de los 37 narcotraficantes porque significan un riesgo de seguridad nacional, y putualizó que ninguno de ellos tendrá pena de muerte en Estados Unidos.

Con el ‘Delta 1′ ya suman 92 narcotraficantes enviados a Estados Unidos entre el 27 de febrero y el 12 de agosto del año pasado y el 20 de enero.

El ‘Delta 1′ está vinculado con el asesinato de Aristóteles Sandoval Díaz en 2020, además de que fue uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del CJNG, pero, ¿cómo fue que terminó preso?

Así fue la detención del ‘Delta 1′ en 2024

En un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, ‘Delta 1′ fue capturado la noche del 29 de octubre de 2024 en Jalisco.

El narcotraficante, identificado como el jefe de sicarios del CJNG, especialmente del grupo ‘Deltas’, fue asegurado sobre la avenida Patria y la calle Lago Superior, en la colonia Lagos del Country, ubicada en Zapopan, Jalisco, en una de las zonas más exclusivas en la localidad.

El ‘Delta 1′ estaba acompañado de su mujer, llamada Mónica del Carmen, y quien estuvo acusada por presunto lavado de dinero mediante servicios de spa y bienes raíces.

Ambos fueron detenidos con drogas, armas, dinero en efectivo y celulares de alta gama. Según las autoridades, ‘Los Deltas′ son un grupo “extremadamente violento, encargados de asesinatos, secuestros y extorsiones dentro y fuera de Jalisco”.

Prueba de ello fue el asesinato de Aristóteles Sandoval en diciembre de 2020, cuando el ‘Delta 1′, junto con Francisco Javier Gudiño Haro, ‘La Gallina’, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, planearon el ataque.

Los reportes indican que Sandoval estaba cenando en el restaurante-bar Distrito 5, en Puerto Vallarta.

El exgobernador era custodiado por dos guardaespaldas; sin embargo, ‘Los Deltas’ aprovecharon su momento más vulnerable: cuando fue al baño.

Sandoval fue atacado por la espalda por uno de los integrantes del CJNG, lo que provocó que los guardias lo intentaran sacar; sin embargo, afuera del restaurante, sobre la venida Francisco Medina, fue atacado nuevamente a balazos, por lo que se quedó adentro y no alcanzó a llegar al hospital.

El exgobernador falleció minutos después a causa de las heridas de bala, y las autoridades colocaron al ‘Delta 1′ como uno de los autores materiales.

La Fiscalía de Jalisco explicó que el autor intelectual del asesinato de Aristóteles Sandoval fue Saúl Alejandro ‘N’, alias ‘El Chopa’, quien fue abatido por las autoridades en 2022.

El ‘Delta 1′ fue señalado como un generador de violencia en Jalisco, además de ser uno de los presuntos responsables en la expansión del CJNG en Michoacán.