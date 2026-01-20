Tercera entrega de narcos a EU: Harfuch confirma traslado de 37 criminales; ‘no tendrán pena de muerte’

Con la tercera entrega de narcos a EU, México a trasladado a 92 criminales de alto impacto a Estados Unidos, informó Omar García Harfuch.

Horas después del traslado de reos del penal del Altiplano, en el Estado de México, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó que 37 criminales fueron entregados a Estados Unidos.

Esta es la tercera entrega de líderes del narco que México hace a EU en el último año.

De acuerdo con García Harfuch, los 37 operadores del crimen organizado en México “representaban una amenaza real para la seguridad del país”, por lo que se decidió su traslado a cárceles de Estados Unidos.

Además, la tercera entrega de narcos de México a EU se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral.

Uno de los acuerdo entre México y EU establece que ninguno de estos 37 líderes del narcotráfico en México será sentenciado a la pena de muerte.

¿Cuántos narcos fueron entregados a Estados Unidos?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la tercera entrega de reos de México a Estados Unidos, luego de que el año pasado fueran enviados Rafael Caro Quintero y otras personas presas en