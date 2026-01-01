La vida Pedro Inzunza , ‘El Señor de la Silla’: parapléjico y en el olvido

El Señor de la Silla perdió poder por la conducta de sus hijos.

Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’ y/o ‘Sagitario’ fue narco desde joven. Es curioso que sus años de madurez no sepa cómo comportarse como lo que fue la mayor parte de su vida.

De origen humilde, como casi todos los narcos, ‘El Señor de la Silla’ ganó territorio después de haber sido escolta de Arturo Beltrán Leyva (1961-2009). Recibió un balazo en la espalda que lo dejó parapléjico.

Sus hijos detenidos o abatidos, no supieron administrar el poder de sus papá, lo dilapidaron en fiestas suntuosas, guerras con enemigos y lujos extravagantes.

Según el semanario Ríodoce, ‘Sagitario’ ya no era el narco que Estados Unidos acusó de narcoterrorismo. “Vivió durante tiempos recientes en Los Mochis, de donde fue desplazado a raíz de la conducta de sus hijos”, dice.

El nombre de Pedro Inzunza y su hijo ‘El Pichón’ cobraron notoriedad cuando les decomisaron 1.5 toneladas de fentanilo.

La incautación provocó operativos que los forzaron a ocultarse en el Real Blanco, Choix, una zona que esa fracción controlaba. ‘El Pichón’ murió en una incursión a tiros de la Marina.

‘Sagitario’, el último golpe del 2025

El 2025 cerró con la detención de Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de las Sillas’, segundo al mando de la célula que dirige Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

De acuerdo con un comunicado de la Marina, ‘El Señor de las Sillas’ fue detenido junto a tres personas más. El pasado mayo, Estados Unidos acusó por narcoterrorismo.

Según las autoridades estadounidenses, ‘El Señor de las Sillas’ está acusado ​​de narcotráfico y lavado de dinero, específicamente de traficar cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos.