Matan a ‘El Pichón’, operador de los Beltrán Leyva buscado en EU por tráfico ‘masivo’ de fentanilo

En un enfrentamiento registrado en la sierra de Choix, Sinaloa, fue abatido Pedro Inzunza Coronel, ‘El Pichón’, quien era requerido por las autoridades de Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y la producción más grande del mundo de fentanilo.

El departamento de Justicia de Estados Unidos emitió la acusación formal contra cinco miembros de la célula criminal comandada por ‘El Pichón’ mediante la orden ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump, quien designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera.

Inzunza Coronel está ligado al mayor decomiso de fentanilo a nivel mundial en diciembre del año pasado en la ciudad de Los Mochis, según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De a cuerdo con la información proporcionada por la propia SSPC, el enfrentamiento ocurrió en la sierra de Choix, cuando elementos de la Marina Armada se toparon con un grupo criminal, luego de que ubicaron laboratorios e inmuebles, y se desató un tiroteo hasta culminar con dos civiles abatidos, entre ellos Inzunza Coronel.

El Pichón contaba con una orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de cocaína y fentanilo.

'El Pichón' está relacionado con el tráfico de fentanilo para los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa. (Presidencia)

En un comunicado emitido el 13 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se informó de los cargos contra Inzunza Coronel, se describen sus actividades ilegales. La acusación es consecuencia directa de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Trump y de la posterior designación de la misma por la parte del secretario de Estado el 20 de febrero de 2025.

El cuerpo de ‘El Pichón’ fue trasladado a una funeraria de la ciudad de Los Mochis custodiado por mas de 30 elementos de las fuerzas castrenses.

‘El Pichón’ era hijo de Pedro Inzunza Noriega ‘El Sagitario’, también acusado de lavado de dinero y narcotráfico en colaboración con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Durante años estuvieron involucrados con el cártel, que si bien es aliado del Cártel de Sinaloa, por su cuenta concentró actividades criminales en ciudades como Tijuana, Baja California.