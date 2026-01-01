¿De qué acusan en EU a Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de la Silla’? Así operaba tráfico de fentanilo

Pedro Inzunza fue el primer capo mexicano acusado formalmente de narcoterrorismo por el Gobierno de EU.

El Cártel de Sinaloa cerró 2025 con una baja importante en su organización después de que Pedro Inzunza Noriega, alías ‘El Señor de la Silla’, fuera detenido por fuerzas federales.

El capo del Cártel de Sinaloa fue detenido en un operativo durante la tarde del último día de 2025 en la colonia Guadalupe, en Culiacán. Pedro Inzunza Noriega fue aprehendido con otras tres personas cuyas identidades aún son desconocidas.

Autoridades federales afirman que ‘El Señor de la Silla’ actúa como ‘mano derecha’ de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, un capo liberado por la justicia mexicana en 2017 y que ha sido prófugo desde entonces.

¿De qué es acusado ‘El Señor de la Silla’ en Estados Unidos?

Fue en mayo de 2025 cuando el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump reveló la primera acusación formal por narcoterrorismo contra un miembro del Cártel de Sinaloa.

Fue justo el presidente Trump el que ordenó que un grupo de cárteles mexicanos fuera declarado como organizaciones terroristas, una decisión que provocó la crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum quien vio ‘atisbos’ de injerencismo en la medida.

El Gobierno de Estados acusó a Pedro Inzunza Noriega y a su hijo Pedro Inzunza Coronel, como responsables de encabezar una de las redes de producción y tráfico de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos son líderes de la Organización Beltrán Leyva, una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa que opera múltiples territorios y plazas en México, incluida Tijuana, y que es considerada la mayor red conocida de producción de fentanilo a nivel global.

Narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero bajo el mando de Pedro Inzunza Noriega

La acusación formal, revelada en San Diego en mayo del año pasado, imputa a Inzunza Noriega y a su hijo por narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Según documentos judiciales, la facción Beltrán Leyva ha sido considerada, desde su origen, como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas que operan en México. Entre sus métodos se incluyen enfrentamientos armados, asesinatos, secuestros, tortura y cobros violentos de deudas para sostener sus operaciones.

El comunicado oficial indica que la BLO controla numerosos territorios y “plazas” en el país, desde donde trafica drogas letales, intimida comunidades y ataca a funcionarios clave, mientras obtiene millones de dólares de sus actividades criminales.

Así operaba la red de ‘El Señor de la Silla’

Las autoridades estadounidenses señalan que Pedro Inzunza Noriega trabajaba estrechamente con su hijo para producir y traficar de manera agresiva fentanilo hacia Estados Unidos. Juntos supervisaban el envío de decenas de miles de kilogramos de esta droga en los últimos años.

Como parte de las investigaciones, el 3 de diciembre de 2024, autoridades mexicanas realizaron cateos en múltiples inmuebles en Sinaloa controlados por ambos y aseguraron mil 500 kilogramos de fentanilo, considerado el mayor decomiso de esta droga a nivel mundial.

La acusación es la primera presentada por la nueva Unidad de Narcoterrorismo del Distrito Sur de California y marca un precedente en la estrategia del Gobierno estadounidense contra los cárteles mexicanos, al tratarse del primer caso en el país que imputa narcoterrorismo a presuntos líderes del Cártel de Sinaloa.