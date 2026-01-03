365 días de ‘horror’ para el Cártel de Sinaloa: Estas son las fechas clave para sus líderes en 2026

En la imagen, Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada, se enfrentarán en una Corte de EU el próximo año.

En 2025, el desfile de acusados y apodos en las Cortes de Estados Unidos resultó intenso: ‘El Mayo’, ‘El Ratón’, ‘El Z-40′, ‘El Güero’, ‘El Narco de narcos’, ‘La Tuta’. Todos ellos comparecieron ante los tribunales que los acusan de formar cárteles e inundar al país de Donald Trump de drogas.

La lucha no terminó ahí. Para este 2026, líderes del Cártel de Sinaloa se sentarán de nuevo en el banquillo de los acusados y escucharán su sentencia.

¿Quiénes son y cuándo conocerán cuánto tiempo estarán en la sombra?

La otra guerra de ‘Los Chapitos’

Mientras sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar luchan por el control del Cártel de Sinaloa, la guerra de Ovidio y Joaquín Guzmán López se lleva a cabo en tribunales de EU, donde maquilaron acuerdos a puertas cerradas con fiscales estadounidenses.

El pacto incluyó no sólo ceder millones de dólares por tener penas menos severas, sino cooperar con las autoridades de ese país para revelar cómo opera el trasiego de droga del Cártel de Sinaloa.

El 2026 será decisivo para los líderes del Cártel de Sinaloa, que están a un paso de saber su sentencia.

Los hijos del narcotraficante más famoso del mundo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, están llamados en 2026 a audiencias condenatorias, tras declararse culpables de diversos cargos.

Ovidio Guzmán, el primer ‘Chapito’ en soltar información a EU

Ovidio Guzmán López fue detenido en enero de 2023 en un segundo intento realizado por el gobierno mexicano por capturarlo. Tras su captura, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año.

En julio de 2025, casi dos años después, Ovidio Guzmán aceptó su responsabilidad de cuatro cargos de narcotráfico y delincuencia organizada ante la jueza Sharon Coleman de la Corte de Chicago.

Parte de la estrategia de ‘El Ratón’ incluyó contratar a Jeffrey Litchman, abogado de su papá, quien consiguió un acuerdo favorecedor para Ovidio y su familia.

Será el próximo 9 de enero cuando se establezca fecha para su sentencia.

Joaquín Guzmán López sigue el camino de los ‘sapos’

El narcotraficante, de 39 años, y segundo sucesor de ‘El Chapo’ Guzmán en confesar sus crímenes a EU, negoció con fiscales estadounidenses desde el primer momento que se entregó a las autoridades junto a Ismael El Mayo Zambada.

Contrario a su hermano, su negociación con EU tardó apenas unos meses. El pasado 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López se declaró culpable ante una Corte de Distrito del Norte de Illinois de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado.

‘El Güero’ volverá el 1 de junio de 2026 a una audiencia preparatoria para su sentencia.

‘El Mayo’ Zambada se apresura a reunir pruebas

Tuvieron que pasar casi 13 meses para que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, entregado a las autoridades por Joaquín Guzmán López en julio de 2024, aceptara cambiar su declaración y accediera a confesarse culpable.

En agosto pasado, ante una Corte federal del Distrito Este de Nueva York, el fundador del Cártel de Sinaloa aceptó los cargos por liderar una empresa criminal.

Zambada García fue entregado por su ahijado Joaquín Guzmán López, cuando éste le tendió una trampa y lo llevó sin su consentimiento al país vecino.

La traición inició una guerra interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

La cruzada ha dificultado la recopilación de pruebas para mitigar la sentencia del ‘Mayo’. Por ello, el abogado del narco, Frank Pérez, solicitó una prórroga de 90 días que fue concedida. Así, ‘El Mayo’ tendrá una nueva audiencia el próximo 13 de abril.