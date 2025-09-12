Fiscalía de EU ‘perdona’ a los líderes de Los Zetas: Descarta pedir pena de muerte para ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’

La determinación de no solicitar la pena capital no implica la suspensión de los procesos judiciales contra los hermanos Treviño Morales. (Foto: Shutterstock)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes 12 de septiembre que no pedirá la pena de muerte contra los hermanos Miguel Treviño Morales, alias “El Z-40”, y Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, señalados como exlíderes del cártel de Los Zetas.

En una carta enviada al juez federal Trevor N. McFadden, la Fiscalía de Estados Unidos indicó que, por instrucción del fiscal general, se ha decidido no buscar la pena capital en el proceso penal United States v. Miguel Treviño Morales and Omar Treviño Morales (Criminal No. 08-CR-057), que se sigue en el Distrito de Columbia.

El documento, firmado por Sophia Suárez, jefa interina de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, y por los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith, precisa que la decisión fue comunicada tanto a la Corte como a la defensa de los acusados.

¿De qué acusan a ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’ en EU?

Los hermanos Treviño Morales enfrentan cargos por delincuencia organizada, narcotráfico y violencia extrema como líderes de uno de los cárteles más violentos de México.

“El Z-40” fue capturado en 2013 en Tamaulipas, mientras que “El Z-42” fue detenido en 2015 en Nuevo León. Ambos permanecen en procesos judiciales en Estados Unidos.

La determinación de no solicitar la pena capital no implica la suspensión de los procesos judiciales, por lo que los exlíderes del cártel aún podrían enfrentar condenas de cadena perpetua en caso de ser hallados culpables.

Extraditan a EU a ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’

Miguel Ángel Treviño-Morales, ‘El Z-40′, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘El Z-42′, líderes de Los Zetas, fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 27 de febrero, informaron autoridades de Texas.

La Oficina del Sheriff del condado de Webb, en Texas, confirmó la entrega de estos dos líderes de Los Zetas.

Además, las autoridades de Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos aumentar sus medidas de seguridad si visitan Nuevo Laredo u otras zonas de Tamaulipas.

“Incidentes previos han demostrado que este cártel suele responder con extrema violencia contra entidades gubernamentales mexicanas, lo que incrementa el riesgo para los ciudadanos en la región”, publicó en su cuenta de Facebook.