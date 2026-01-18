‘El Chapo Isidro’, el narco que resurgió de las cenizas y busca arrebatarle poder al Cártel de Sinaloa

El 'Chapo' Isidro ha entrado a la disputa por los territorios del Cártel de Sinaloa.

No lleva sus apellidos, pero su lealtad y capacidad para establecer alianzas, llevaron a Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’ a heredar una de las organizaciones criminales más importantes en la primera década de los 2000: La de los Beltrán Leyva.

‘El Chapo Isidro’ tomó el mando de un imperio criminal al borde de la extinción. La guerra abierta con el Cártel de Sinaloa, acompañada de fuertes operativos para acabar con los Beltrán Leyva, arrinconó al imperio de estos hermanos, que colapsó con la muerte en prisión de Héctor Beltrán en 2018.

Fausto Isidro Meza Flores y Óscar Manuel Gastélum Iribe, ‘El Músico’, retomaron el negocio. ‘El Musico’ tomó el mando de las conexiones con el mundo, mientras que ‘El Chapo Isidro’ se hizo cargo del control de los territorios.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’, enemigo número 1 del ‘Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada?

Meza Flores es enemigo acérrimo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ambos presos en Estados Unidos.

Autoridades federales señalan que su zona de operación alcanza varios municipios del norte de Sinaloa, entre ellos Guasave, Sinaloa, Ahome y El Fuerte. Su influencia es mayor y se extiende por lo menos hasta el sur de Sonora.

La rivalidad entre ‘El Chapo Isidro’ y los líderes del Cártel de Sinaloa comenzó tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, ‘El Mochomo’, en 2008.

A partir de ese arresto, Isidro Meza, nacido en 1982 según registros federales, fue delegado por Arturo Beltrán para controlar la zona de Guasave y Los Mochis, peleando por el territorio con Jorge Iván Gastélum, alias ‘El Cholo’ Iván, detenido junto con Guzmán Loera, su jefe, en 2016.

‘El Chapo’ Guzmán y Fausto Isidro Meza Flores encabezaron una lucha sangrienta, pero terminaron no haciéndose nada. En 2021, se mantuvo la paz en los municipios controlados por ‘El Chapo Isidro’ debido a acuerdos.

Sin embargo, llegó el 15 de julio de 2024, con los hechos que todos conocemos: La traición de ‘Los Chapitos’ que culminó con la detención del ‘Mayo’ Zambada en Estados Unidos.

‘El Chapo Isidro’ entra a la pugna por Sinaloa

Tras la captura del ‘Mayo’ Zambada, las facciones del Cártel de Sinaloa iniciaron una pugna interna protagonizada por ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’.

En medio de esa pugna, ‘El Chapo Isidro’ vio una oportunidad y en mayo pasado se confirmó la entrada de Fausto Isidro Meza Flores a la contienda.

Pese a que ha sido capturado y dejado en libertad por las autoridades mexicanas, en 2025, el Gobierno de Estados Unidos colocó al ‘Chapo Isidro’, considerado hasta entonces uno de los narcos más discretos de México, a la altura de capos peligrosos como Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, líder de 'Los Chapitos‘.

Algunos medios destacaron que ‘El Chapo’ Isidro se había unido a ‘Los Menores’ o hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado.

Especialistas en seguridad señalan que en la guerra interna del Cártel de Sinaloa nadie se quedará en el medio. Todos tomarán partido hacia un lado u otro.

Por lo mientras, ‘El Chapo Isidro’ ha tomado dinero y sus armas para atrincherarse en el conflicto en busca de recuperar el auge de una organización que alcanzó su cumbre a inicios de primera década de los 2000.