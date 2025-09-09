Fuerzas federales golpean más a ‘La Chapiza’ que a ‘La Mayiza’

La guerra en Sinaloa entre ‘La Chapiza’ y ‘La Mayiza’ cumple hoy un año, con saldo de sangre y dolor.

Cifras oficiales revelan que en ese lapso han habido en Sinaloa mil 830 homicidios, delito que registra un alza de 300 por ciento; el secuestro y desaparición de personas también tienen importantes repuntes.

El gobierno federal ha desplegado a 11 mil elementos federales que, en un año, han detenido a mil 650 personas, entre ellas unos 40 mandos de ambas facciones del Cártel de Sinaloa, pero la mayoría son afines a ‘Los Chapitos’.

La disputa inició en septiembre de 2024, derivado del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, y su entrega, presuntamente contra su voluntad, a autoridades de Estados Unidos. ‘El Mayo’ acusó a los hijos Joaquín Guzmán, ‘El Chapo’, su antiguo socio, de su entrega. En dos ocasiones ha pedido que no haya más violencia en Sinaloa.

Mientras, el gobierno de México no ha celebrado esa captura y, por el contrario, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum exigieron aclarar la detención, pues hay sospecha de que agentes de Estados Unidos laboraron en México sin autorización. La respuesta aún no llega.

La guerra, sin embargo, sigue viva y pese a la presencia de las fuerzas federales los homicidios dolosos en Sinaloa se mantienen en un promedio de 152 por mes, cinco al día o uno cada cinco horas.

Entre los muertos hay policías locales (50), militares o guardias nacionales (10), y agentes federales, como Guadalupe, elemento de inteligencia de la SSPC, asesinado en un ataque directo.

Mientras, entre los cientos de detenidos no figuran los líderes de ‘La Chapiza’ (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar) ni de ‘La Mayiza’ (Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito’ Flaco), pero sí gente cercana a ellos.

De ‘La Chapiza’ han sido detenidos Mauro Alberto Núñez, ‘El Jando’, piloto y hombre de confianza de Iván Archivaldo; Kevin Alonso Gil, El 200, jefe de seguridad de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.

Y sufrió la baja de Jorge Humberto Figueroa Benítez, El 27 o ‘El Perris’, cercano a la cúpula de La Chapiza.

¿Qué operadores de ‘La Mayiza’ han sido detenidos?

Por parte de ‘La Mayiza’, el mayor golpe ha sido la detención de Juan Carlos Félix Gastélum, ‘El Chavo’ Félix, operador financiero y yerno de ‘El Mayo’ Zambada, sujeto ya entregado al gobierno de Estados Unidos.

Además, se han incautado en Sinaloa, desde el 1 de octubre de 2024, 3 mil armas, entre ellas rifles antiaéreos Barret .50 y han decomisado 64 toneladas de droga, incluida una tonelada de fentanilo y 1.8 millones de pastillas de esa misma droga.