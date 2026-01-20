Extradición de narcotraficantes a EU: ¿Cómo Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’, quedó parapléjico?

Pedro Inzunza Noriega enfrenta acusaciones en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y otras conductas relacionadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas. [Fotografía. Shutterstock, DEA]

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este martes 20 de enero que el gobierno de México realizó la extradición de 37 narcotraficantes a Estados Unidos. Entre los trasladados se encuentra Pedro Inzunza Noriega, alias ‘El Señor de la Silla’ o El Sagitario, identificado como uno de los principales operadores de la facción de los Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa.

La extradición de ‘El Señor de la Silla’ a Estados Unidos ocurrió días después de que las autoridades de seguridad mexicanas dieron a conocer su arresto, registrado el 31 de diciembre durante un operativo en una residencia de la colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa.

Pedro Inzunza Noriega enfrenta acusaciones en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y otras conductas relacionadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas. Su nombre figuró entre los perfiles de mayor relevancia por su trayectoria en el crimen organizado dentro de los Beltrán Leyva y por la lesión que lo dejó en silla de ruedas.

¿Cómo fue que Pedro Inzunza Noriega terminó parapléjico?

Pedro Inzunza Noriega es identificado como un operador de alto nivel dentro de estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa. Antes de su captura, fue relacionado con la facción encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, y previamente con el grupo de los Beltrán Leyva.

Informes de seguridad lo ubicaron como un operador con funciones de protección y apoyo operativo, encargado de coordinar traslados, brindar seguridad a líderes del grupo y participar en tareas logísticas relacionadas con el tráfico de drogas.

La condición física que dio origen a su apodo se remonta a un ataque armado ocurrido años atrás, cuando Pedro Inzunza Noriega fungía como escolta de Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’. Durante un enfrentamiento, una bala impactó su espalda y le provocó daños severos en la médula espinal.

Tras el ataque, Inzunza Noriega perdió la movilidad de las extremidades inferiores y quedó confinado a una silla de ruedas. Desde entonces comenzó a ser identificado como ‘El Señor de la Silla’, sobrenombre que lo acompañó dentro y fuera de los círculos criminales.

Después de quedar parapléjico, Pedro Inzunza Noriega continuó ligado a actividades del narcotráfico, aunque con un perfil más reservado. Reportes periodísticos señalan que mantuvo funciones de logística y supervisión, alejadas de los enfrentamientos directos, mientras residía principalmente en Los Mochis, Sinaloa.

Su nombre volvió a cobrar notoriedad tras el decomiso de 1.5 toneladas de fentanilo en esa ciudad, a finales de 2024, operación que las autoridades relacionaron con su círculo familiar.

Tras ese golpe y la muerte de su hijo en un operativo de la Marina, Inzunza Noriega desapareció del ámbito público hasta su detención en Culiacán, el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué otros narcotraficantes fueron extraditados a Estados Unidos?

La extradición de Pedro Inzunza Noriega formó parte de la tercera entrega de narcotraficantes que México realizó a Estados Unidos durante el último año. De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, en este operativo fueron trasladadas 37 personas consideradas de alto impacto, requeridas por autoridades estadounidenses.

El funcionario señaló que los enviados a Estados Unidos “representaban una amenaza real para la seguridad del país” y precisó que ninguno de los extraditados enfrentará la pena de muerte. Con esta tercera entrega, México acumuló el traslado de 92 personas requeridas por las autoridades estadounidenses.

Entre los narcotraficantes enviados este martes se encuentran:

Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’, identificado como líder regional del Cártel del Noreste.

Juan Pablo Bastidas Erenas , alias ‘Payo Zurita’ , operador logístico de la organización de los Beltrán Leyva.

, , operador logístico de la organización de los Beltrán Leyva. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias ‘El Cubano’, vinculado con el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos para el Cártel del Pacífico.

Las autoridades federales sacaron a los reos del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, durante las primeras horas del martes, para posteriormente trasladarlos a distintos destinos en territorio estadounidense.