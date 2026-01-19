‘El Cuini’, cuñado del ‘Mencho’ pide más tiempo para su acuerdo con EU

Abigael González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, enfrenta cargos federales por conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unido [Fotografía. Cuartoscuro y Shutterstock]

Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, solicitó aplazar su audiencia ante una corte federal de Estados Unidos, en un movimiento que se da mientras su defensa mantiene negociaciones con la fiscalía para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad.

La petición fue presentada ante Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, donde enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada.

La audiencia, programada para este miércoles 21 de enero, fue objeto de una moción formal presentada por los abogados de González Valencia, quienes solicitaron un aplazamiento para disponer de más tiempo en las conversaciones con los fiscales estadounidenses.

De acuerdo con los registros judiciales, la defensa sostuvo que tanto los abogados de Abigael González Valencia como la fiscalía continúan revisando la evidencia y mantienen conversaciones para alcanzar una posible resolución del caso sin necesidad de ir a juicio.

La fiscalía estadounidense no se opuso a la solicitud de aplazamiento, por lo que ahora corresponderá al juez determinar una nueva fecha para la audiencia.

En los documentos presentados ante la jueza Beryl A. Howell se plantea que la diligencia podría reprogramarse para mediados de marzo, con el objetivo de dar margen a que las negociaciones continúen y se determine la viabilidad de un acuerdo de culpabilidad, tal y como lo hizo en su momento Ovidio Guzmán.

¿De qué cargos enfrenta el ‘El Cuini’ en EU?

Abigael González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, enfrenta cargos federales por conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, así como por su presunta participación en una organización criminal. La acusación también incluye señalamientos por el uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses sostienen que González Valencia desempeñó un papel de liderazgo dentro de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones que se extendieron desde Sudamérica hasta territorio estadounidense.

De acuerdo con reportes de agencias estadounidenses, ‘El Cuini’ es identificado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y líder de la organización conocida como ‘Los Cuinis’.

Su función consistía en administrar los recursos económicos derivados del narcotráfico, así como en establecer redes de lavado de dinero a través de empresas y negocios en distintos países.

Su relación familiar con Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fortaleció la estructura interna del grupo criminal. Mientras el CJNG se consolidó como una organización con fuerte presencia armada, ‘Los Cuinis’ fueron señalados como el brazo encargado de las finanzas y la expansión de la organización.

¿Cuándo fue extraditado Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, a EU?

Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2025, como parte de un operativo bilateral en el que el gobierno de México autorizó el traslado de 26 narcotraficantes requeridos por la justicia estadounidense. Entre las personas entregadas junto con ‘El Cuini’ se encontraron:

Kevin Alonso Gil Acosta , identificado como operador de seguridad de ‘Los Chapitos’.

, identificado como operador de seguridad de ‘Los Chapitos’. Martín Zazueta Pérez, señalado como jefe de sicarios de ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa.

Juan Carlos Félix Gastélum, alias ‘El Chavo Félix’, vinculado con la operación de laboratorios de metanfetamina y yerno de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Leobardo García Corrales, operador del Cártel de Sinaloa acusado de tráficar de fentanilo.

Antes de su traslado a Estados Unidos, González Valencia permaneció varios años en prisión en México, donde enfrentó procesos penales por delincuencia organizada. Una vez que llegó a territorio estadounidense, quedó bajo custodia federal y fue presentado ante una corte en Washington, en la que se formalizaron los cargos en su contra.

Desde entonces, el proceso avanzó con audiencias preliminares y revisiones del caso, hasta llegar a la solicitud de aplazamiento presentada este 19 de enero.