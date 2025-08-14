La primera foto de Abigael González, ‘El Cuini’, tras su envío a EU

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reveló la primera fotografía de Abigael González Valencia, “El Cuini”, bajo su custodia.

La fotografía publicada en redes sociales, muestra al “Cuini” al descender de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, vestido con un overol beige y esposado.

El exlíder de Los Cuinis, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una figura clave en el tráfico de drogas, fue entregado a Estados Unidos junto a 25 narcos mexicanos.

Su envío al país de Donald Trump causó gran revuelo debido a que se trata de un capo de alto nivel.

¿Quién es “El Cuini” y por qué es relevante su entrega a EU?

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, es un nombre que resuena en el ámbito del narcotráfico mexicano. Cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, fue identificado como financiador del cártel de las cuatro letras.

Los Cuinis, el grupo que fundó, es señalado como el cerebro financiero del CJNG, responsable del lavado de dinero y el tráfico de drogas, principalmente cocaína y metanfetamina.

México entrega a ‘El Cuini’ al gobierno de Trump

La entrega de Abigael González a Estados Unidos se produjo el 12 de agosto de 2025, junto a otros 25 narcotraficantes, en un movimiento para fortalecer la relación bilateral entre México y EU.

En el país vecino ‘El Cuini’ enfrenta múltiples acusaciones que incluyen: trasiego de metanfetamina y cocaína; participación en la distribución de grandes cantidades de sustancias ilícitas a través de la frontera estadounidense; portación de armas de fuego

Un día después de su llegada a EU, González se declaró no culpable de los cargos en su contra. Su caso ha sido asignado a la jueza Beryl A. Howell, quien supervisará los procedimientos judiciales en su contra y condenó a su sobrino, Ruben Oseguera a cadena perpetua.