‘El Cuini’ se declara no culpable en Washington; lo acusan de narcotráfico y uso de armas de fuego

Abigael Gonzalez Valencia 'El Cuini' se declaró no culpable de tres cargos en su contra en una corte federal de EU.

Un día después de la segunda entrega masiva de narcos a Estados Unidos, Abigael González Valencia, cuñado del ‘Mencho’ se presentó en la Corte federal de Washington.

‘El Cuini’, como también se le conoce a Abigael González Valencia, se declaró no culpable de tres cargos en su contra.

Estados Unidos lo acusa de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de uso de armas de fuego.

Tras la audiencia de este 13 de agosto, ‘El Cuini’ regresará a la Corte en 13 días. La segunda audiencia con la jueza Beryl A. Howell, que encabezó el juicio al ‘Menchito’, está programada para el próximo 26 de agosto.

‘Cuini’ fue enviado a EU con otros 25 narcos

El martes, el gobierno de México extraditó a 26 narcos de alto rango a Estados Unidos, en el segundo envío importante con el gobierno de Donald Trump.

Previamente en febrero, México realizó la primera extradición masiva de reos y envió a Estados Unidos a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Los líderes del cártel fueron trasladados en avión desde México a Estados Unidos este martes 12 de agosto, según la fuente. Habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar sobre la operación, que aún estaba en curso.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron el envío de prisioneros mexicanos a EU, en una operación que se llevaron a cabo luego de una promesa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que los fiscales no buscarían la pena de muerte en ninguno de los casos.

¿Quién es el ‘Cuini’?

Entre los narcos mexicanos extraditados y entregados a la custodia estadounidense se encuentra Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, un grupo estrechamente vinculado al conocido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otra persona, Roberto Salazar, está acusada de participar en el asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles en 2008, según la fuente.

Abigael González Valencia es cuñado del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, un importante objetivo del gobierno estadounidense. Fue arrestado en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y desde entonces ha luchado contra su extradición a Estados Unidos.

Con información de AP