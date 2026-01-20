La vida de Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’, narco entregado a EU: Quedó parapléjico y en el olvido

El Señor de la Silla perdió poder por la conducta de sus hijos.

Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’ ya está al otro lado de la frontera. El narco conocido también como ‘El Sagitario’ fue incluido en la tercera entrega de capos a Estados Unidos, informó Omar García Harfuch este 20 de enero.

El líder del Gabinete de Seguridad explicó que ‘El Señor de la Silla’ y otros 36 narcos más estaban identificados como “amenazas reales” para la seguridad de México por lo que se procedió a su entrega.

La vida de Pedro Inzunza (que ronda los 62 años) no corre peligro, pues el Departamento de Justicia garantizó a México que no se buscará la pena de muerte para los 37 narcotraficantes entregados a EU.

¿Por qué ‘El Señor de la Silla’ quedó inválido?

De origen humilde, como casi todos los narcos, ‘El Señor de la Silla’ ganó territorio después de haber sido escolta de Arturo Beltrán Leyva, pero recibió un balazo en la espalda que lo dejó parapléjico.

Sus hijos, detenidos o abatidos, no supieron administrar el poder de ‘El Sagitario’, y lo dilapidaron en fiestas suntuosas, guerras con enemigos y lujos extravagantes.

Según el semanario Ríodoce, ‘El Sagitario’ ya no era el narco que Estados Unidos acusó de narcoterrorismo. “Vivió durante tiempos recientes en Los Mochis, de donde fue desplazado a raíz de la conducta de sus hijos”, dice.

El nombre de Pedro Inzunza y su hijo ‘El Pichón’ cobraron notoriedad cuando les decomisaron 1.5 toneladas de fentanilo.

La incautación provocó operativos que los forzaron a ocultarse en el Real Blanco, Choix, una zona controlada por su facción. ‘El Pichón’ murió en una incursión a tiros de la Marina.

¿Qué otros narcotraficantes fueron entregados a EU junto con ‘El Señor de la Silla?

Los 37 capos expulsados de México fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, explicó García Harfuch.

En este tercer paquete de narcotraficantes entregadas a EU están Juan Pablo Bastidas Erenas, ‘Payo Zurita’, operador logístico del cártel de Los Beltrán Leyva y que colaboró con 'El Chapo Isidro‘.

La lista de capos que ‘acompañaron’ a ‘El Señor de la Silla’ también incluye a:

Armando Gómez Núñez, ‘Delta 1′ , líder de ‘Los Deltas’ del Cártel Jalisco Nueva Generación.

, líder de ‘Los Deltas’ del Cártel Jalisco Nueva Generación. Daniel Alfredo Blanco Joo, ‘El Cubano’ , operador logístico del Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos.

, operador logístico del Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’, líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

‘El Señor de la Silla’, el último golpe de Sheinbaum al narco en 2025

2025 cerró con la detención de Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de las Sillas’, segundo al mando de la célula que dirige Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro‘.

De acuerdo con un comunicado de la Marina, ‘El Señor de las Sillas’ fue detenido junto a tres personas más. En mayo, EU lo señaló por narcoterrorismo, en lo que fue la primera acusación por este delito contra un narcotraficante mexicano.

Según las autoridades estadounidenses, ‘El Señor de las Sillas’ está acusado ​​de narcotráfico y lavado de dinero, específicamente de traficar cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos.