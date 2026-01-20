Cártel del Golfo se queda sin otro operador financiero: Detienen a ‘Nacho Vega’ en Tamaulipas

La detención de 'Nacho Vega' se da justo cuando el Gobierno de México trasladó a 37 capos del narcotráfico más a EU.

El Cártel del Golfo perdió a uno de sus operadores financieros: Fuerzas de seguridad detuvieron a José Ignacio ‘N’, alias ‘Nacho Vega’ en un operativo en Tamaulipas, informó el secretario Omar García Harfuch este martes 20 de enero.

‘Nacho Vega’ está identificado como líder y operador financiero del Cártel del Golfo. También se le vincula con una serie de delitos que van desde la extorsión hasta el tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

Omar García Harfuch añadió que ‘Nacho Vega’ tiene una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga.

“Durante su detención se aseguraron dos armas largas, cartuchos y cargadores. Esta acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera de este grupo delictivo y fortalece la seguridad en la región”, resaltó el secretario de Seguridad en su cuenta de X (antes Twitter).

“Actualmente es investigado por los Estados Unidos, por tráfico de drogas y armas. Es considerado como fugitivo de autoridades de Estados Unidos, con una orden de arresto activa del Distrito Sur de Texas. Es cuñado de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’”, detallaron fuentes policiales que hablaron con la agencia EFE.

El operativo de las fuerzas de seguridad fue liderado por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

México envía tercer grupo de narcotraficantes a EU: ¿Qué capos fueron entregados?

La detención de ‘Nacho Vega’ ocurrió mientras a cientos de kilómetros al sur de Tamaulipas, en el centro de México, fuerzas de seguridad trasladaban a 37 capos del narcotráfico que fueron enviados a Estados Unidos.

Entre los narcos entregados al Departamento de Justicia está Pedro Inzunza, alias ‘El Señor de la Silla’, quien fue capturado por elementos del Ejército en el último día de 2025 en un operativo en Sinaloa.

La lista incluye a otro ‘compañero’ de ‘Nacho Vega’ que trabajaba para el Cártel del Golfo: Ricardo Cortés Mateos, alias ‘El Billetón’, identificado también como operador financiero del grupo.

El Cartel del Golfo fue designado por la Administración de Donald Trump como organización terrorista extranjera el paso mes de febrero, junto al Cartel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

Con información de EFE