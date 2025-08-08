Asesinato en Reynosa: Delegado de FGR investigaba a presidenta del Poder Judicial ligada al Cártel del Golfo

El delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fue asesinado el pasado lunes 4 de agosto en Reynosa, investigaba a Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, por posibles delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

Así lo constatan documentos oficiales de la Fiscalía General de la República difundidos por la periodista Azucena Uresti en su cuenta de X. Los oficios, con fecha del 29 de mayo, hacen referencia a una denuncia presentada contra Contreras López en abril de este año.

Tania Contreras, ligada al Cártel del Golfo y al huachicol

Dichos documentos señalan la apertura de una carpeta de investigación en contra de Tania Contreras, iniciada el 26 de abril, a raíz de una denuncia presentada por el Lic. Jesús Gustavo García Rodríguez, Director Jurídico del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, por asociaciones delictivas.

La denuncia fue promovida por el director jurídico del partido en representación de René Cantú Galván, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, según se detalla en los registros de la Agencia Séptima Investigadora.

En un segunda carpeta de investigación, iniciada el 9 mayo de 2025, Tania Gisela Contreras López y Juan Carlos Madero Larios son señalados por el mismo denunciante del delito de contrabando.

En la acusación se señala que Contreras López trabajó para Madero Larios como consejera jurídica, además de tener vínculos con Octavio Leal Moncada, presunto líder de la organización ‘Columna Armada’, ligado al Cártel del Golfo.

De acuerdo con Miguel Alfonso Meza, presidenta de la organización civil Defensorxs, durante la elección judicial, Tania Contreras fue señalada como una candidata “altamente riesgosa”, ya que se encontraba bajo investigación por sus vínculos con redes de huachicol por el Ejército.

“Tania Contreras ganó aplastantemente su elección y será la nueva Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de ese Estado.”, indicó Meza en su tuit publicado en su cuenta de X.

Asesinato de Ernesto Vázquez, en represalia por ‘golpe’ a huachicoleros

La Fiscalía General de la República afirmó que una de las líneas de investigación que se siguen por la muerte del delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, es una reacción del crimen organizado tras un ‘golpe’ al huachicol de 1 millón 800 mil litros de combustible.

Este viernes, la FGR anunció la detención de Jaret Roberto ‘H’, uno de los presuntos implicados en el homicidio del delegado, quien ya contaba con una orden de aprehensión. De acuerdo con la fiscalía, el detenido pertenece a la facción de ‘Los Metros’, del Cártel del Golfo, “uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”.

Ernesto Vázquez Reyna circulaba sobre el boulevard Hidalgo, a la altura de Loma Real de Jarachina Sur, en Reynosa, cuando hombres armados a bordo de una camioneta lanzaron una granada al vehículo del funcionario federal, lo que provocó que este se incendiara en plena avenida.

Según reportes, el delegado sobrevivió al atentado y salió del auto aturdido, sin embargo, otra camioneta se acercó y pistoleros le dispararon, provocándole la muerte. Minutos después, se reportaron balaceras y bloqueos en varios sectores de Reynosa.

Con información de Perla Reséndez / Corresponsal.